Της Αθηνάς Παπακώστα

Μία πορεία πέντε ημερών από το Τελ Αβίβ μέχρι την Ιερουσαλήμ και το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχουν ξεκινήσει οι οικογένειες των ομήρων της Χαμάς ζητώντας από την ηγεσία της χώρας να κάνει ό,τι μπορεί για να τους φέρει πίσω.

Η μητέρα του μόλις 21 ετών, Ομέρ, η Σέλι Σεμ Τοβ, τρέμοντας από οργή έπνιξε τα δάκρυά της και ύψωσε τη φωνή της λέγοντας πως «δεν αντέχουμε άλλο πια. Ζητάμε από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απαντήσεις». Στεκόταν στη μέση μίας πλατείας στο Τελ Αβίβ που πλέον έχει μετονομαστεί σε πλατεία ομήρων. Όσο μιλούσε κάθε της κουβέντα ήταν και μία γροθιά στο στομάχι.

«Δεν γνωρίζω εάν τρώει ή εάν βλέπει τον ήλιο ή εάν τον χτυπούν» είπε και περιέγραψε πως ο γιος της πάσχει από άσθμα και πως παραμένει χωρίς τη συσκευή του για τις αναπνοές. «Δεν ξέρω εάν γνωρίζετε πώς είναι όταν δεν μπορείς να αναπνεύσεις»...

Ο Γιουβάλ Χαράν με επτά συγγενείς του στα χέρια της Χαμάς μιλώντας στην βρετανική εφημερίδα «The Guardian» εξηγεί ότι σκοπός τους με αυτή την πορεία είναι να τους ακούσουν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις.

«Θα πάμε στην Ιερουσαλήμ όπου βρίσκονται όσοι έχουν την εξουσία, όπου βρίσκονται ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, εκεί όπου βρίσκεται η Κνεσέτ και θα ζητήσουμε να συναντηθούμε μαζί τους. Θα ζητήσουμε να μας πουν γιατί οι οικογένειές μας δεν είναι ακόμη σπίτι».

Ο πατέρας του Χαράν, Αβσαλόμ, ετών 66 και οι θείοι του, Λίλα Κίπνις και Εβιάταρ Κίπνις σκοτώθηκαν στο κιμπούτς Μπέρι. Η μητέρα του, Σοσάν, ετών 67, η αδερφή του, Άντι Σοσάμ μαζί με τον σύζυγό της, Ταλ και τα παιδιά τους, Νάβε, οκτώ ετών και Γιαχέλ, τριών ετών, απήχθησαν μαζί με τη θεία του και τη 12χρονη κόρη της.

Την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, τόνισε ότι συμμετέχει σε καθημερινές συσκέψεις με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε μάλιστα από δημοσιογράφους ποιο είναι το μήνυμά του προς τους απαχθέντες ο ίδιος τόνισε «κάντε κουράγιο. Ερχόμαστε».

Η Ουάσιγκτον στέλνει στη Μέση Ανατολή τον αρμόδιο σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα επισκεφθεί για συνομιλίες το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό από τον Λευκό Οίκο στο Ισραήλ, ο κ. Μπρέτ ΜακΓκουρκ θα συναντηθεί με τον κ. Νετανιάχου, με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ και με τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

Από την πλευρά του, o εκπρόσωπος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, Οσάμα Χαμντάν, απευθύνεται από τη Βηρυτό στους συγγενείς των ομήρων τονίζοντας ότι η Χαμάς επιθυμεί «τα παιδιά σας να επιστρέψουν σε εσάς» αλλά, προσθέτει ότι «εκείνος ο οποίος το εμποδίζει είναι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου» κατηγορώντας τον ότι «παρατείνει τον πόλεμο για προσωπικούς λόγους».

Ωστόσο, η Ισλαμική Τζιχάντ απειλεί να κρατήσει τους δικούς της ομήρους, ανεξάρτητα από το τι θα πράξει η Χαμάς. Πιο αναλυτικά, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Ζιάντ Αλ Ναχάλα σε γραπτή του ανακοίνωση το απόγευμα της Τρίτης «η μέθοδος των διαπραγματεύσεων μπορεί να οδηγήσει την Ισλαμική Τζιχάντ να μην συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμφωνία» προσθέτοντας μάλιστα ότι «μπορεί να τους κρατήσει μέχρι να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες» γι΄ αυτή.

Πίσω στο Ισραήλ όμως οι οικογένειες των ομήρων κρατώντας τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους φωνάζουν achshav που σημαίνει τώρα.

Έχουν άλλωστε περάσει ήδη 37 ημέρες απερίγραπτης αγωνίας από το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου και η υπομονή τους εξαντλείται.

Ζητούν απαντήσεις και ελπίζουν ο εφιάλτης τους να τελειώσει προτού φτάσουν πεζή στην Ιερουσαλήμ αυτό το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

