Συγγενείς ομήρων, που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, αναχώρησαν σήμερα από το Τελ Αβίβ για μια πορεία πέντε ημερών μέχρι την Ιερουσαλήμ ζητώντας «μια συμφωνία για τους ομήρους τώρα».

Η πορεία αυτή των 63 χιλιομέτρων θα περάσει από το κέντρο της χώρας και πρόκειται να οδηγήσει μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου οι συγγενείς θα απαιτήσουν απ' αυτόν «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», εξήγησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισθέντων.

Η οργάνωση αυτή, η οποία δημιουργήθηκε μετά τις 7 Οκτωβρίου, όταν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 240 απήχθησαν από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πολλαπλασιάζει τις εκδηλωσεις και τις ομιλίες για να διατηρήσει την πίεση επί της κυβέρνησης και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

Ο Γιουβάλ Χαράν, ο πατέρας του οποίου Αβσαλόμ σκοτώθηκε και η μητέρα, η Σοσάν, απήχθη μαζί με άλλα έξι μέλη της οικογένειάς του, είναι ο πρωτεργάτης αυτής της νέας πρωτοβουλίας, εξήγησαν οι οργανωτές.

Με τα πορτρέτα των ομήρων τυπωμένα πάνω σε μαύρα μπλουζάκια ή σε αφίσες, περισσότεροι από εκατό συγγενείς και υποστηρικτές τους ξεκίνησαν το μεσημέρι από την πλατεία του μουσείου καλών τεχνών του Τελ Αβίβ, που έχει γίνει το σημείο όπου συγκεντρώνονται.

«Συμφωνία για τους ομήρους τώρα» έγραφαν πλακάτ των διαδηλωτών. Τις τελευταίες ημέρες, δηλώσεις για το θέμα αυτό από τη Χαμάς, όπως και από την ισραηλινή κυβένηση, έχουν φέρει στο προσκήνιο αυτή την πιθανότητα.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο NBC το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Χθες, Δευτέρα, ο ένοπλος κλάδος της Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές αρχές ότι «υπεκφεύγουν» στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Κατάρ για την ενδεχόμενη απελευθέρωση δεκάδων ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση «200 παιδιών και 75 γυναικών» φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο της Νόα Μαρσιάνο, μιας 18χρονης στρατιώτη ομήρου της Χαμάς στη Γάζα, την επομένη της δημοσιοποίησης από το ισλαμιστικό κίνημα μιας φωτογραφίας που την εμφάνιζε να έχει «σκοτωθεί από ισραηλινό βομβαρδισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

