Ο Μαχμούντ Αμπάς ζητεί διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς τόνισε σήμερα την ανάγκη διοργάνωσης μιας διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την εξεύρεση βιώσιμης πολιτικής λύσης που θα οδηγήσει στην ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters από το γραφείο του στη Ραμάλα, ο 87χρονος Αμπάς είπε ότι η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση έχει φθάσει σε ανησυχητικό στάδιο, καθιστώντας επιτακτική μια διεθνή διάσκεψη και την παροχή εγγυήσεων από τις ξένες δυνάμεις.

Πέραν των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, επεσήμανε πως από την αρχή του έτους οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και παρατηρείται έξαρση των βίαιων επεισοδίων με πρωταγωνιστές εβραίους έποικους.

Επανέλαβε πως τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων, κρατώντας αποστάσεις από την ένοπλη αντίσταση για τον τερματισμό της μακροχρόνιας ισραηλινής κατοχής. «Είμαι υπέρ της ειρηνικής αντίστασης. Είμαι υπέρ των διαπραγματεύσεων μέσω ειρηνευτικής διάσκεψης υπό διεθνή αιγίδα, που θα οδηγούσαν σε λύση με εγγυήτριες τις ξένες δυνάμεις για την ίδρυση κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους που θα περιλαμβάνει τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ», τόνισε ο παλαιστίνιος ηγέτης.

Ο Μαχμούντ Αμπάς μίλησε στο Reuters καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας. Σε δύο μήνες πολέμου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 17.000 Παλαιστίνιοι και άλλοι 46.000 έχουν τραυματιστεί. Περίπου 1,9 εκατ. άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και περισσότεροι από τους μισούς έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα ή κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του με στόχο να διαλύσει τη Χαμάς που κυβερνά από το 2007 τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την άνευ προηγούμενου επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και αιχμαλωτίστηκαν περίπου 240 όμηροι.

Ο Αμπάς τόνισε πως μια δεσμευτική διεθνής συμφωνία θα αναζωογονούσε την αποδυναμωμένη Παλαιστινιακή Αρχή, επιτρέποντας την εφαρμογή πολυαναμενόμενων μεταρρυθμίσεων και τη διεξαγωγή προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών, οι οποίες ανεστάλησαν μετά τη νίκη της Χαμάς το 2006 που υποχρέωσε τους αξιωματούχους της να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Υπογράμμισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή τήρησε όλες τις ειρηνευτικές συμφωνίες που υπέγραψε με το Ισραήλ από τις Συμφωνίες του Όσλο (1993), αλλά η ισραηλινή πλευρά αθέτησε τις δεσμεύσεις της για τερματισμό της κατοχής.

Ερωτηθείς εάν θα διακινδύνευε τη διεξαγωγή εκλογών, δεδομένης της πιθανότητας να τις κερδίσει η Χαμάς, όπως έγινε το 2006, είπε: «Ανεξαρτήτως ποιος θα τις κερδίσει, θα είναι δημοκρατικές εκλογές». Ο Μαχμούντ Αμπάς είπε ότι σχεδίαζε εκλογές τον Απρίλιο του 2021, αλλά ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ενημέρωσε πως το Ισραήλ αντιτάχθηκε στη διεξαγωγή τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και έτσι υποχρεώθηκε να τις ματαιώσει.

Επέμεινε πως δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές εξαιρουμένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε στον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967 και στη συνέχεια την προσάρτησε, ανακηρύσσοντας πρωτεύουσα ολόκληρη την πόλη, κάτι που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς. Οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του μελλοντικού κράτους τους.

Ο Αμπάς δεν αναφέρθηκε στο μεταπολεμικό σχέδιο που συζήτησε με αμερικανούς αξιωματούχους, βάσει του οποίου η Παλαιστινιακή Αρχή θα αναλάμβανε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, στην οποία κατοικούν περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη διακυβέρνηση της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή στη σημερινή της μορφή.

«Οι ΗΠΑ μας έχουν πει ότι υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, ότι δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα, να ελέγξει την ασφάλεια στη Γάζα ή να απαλλοτριώσει εδάφη της Γάζας», είπε ο Αμπάς σχολιάζοντας το ισραηλινό σχέδιο για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά τη λήξη του πολέμου. «Η Αμερική δεν αναγκάζει το Ισραήλ να εφαρμόσει όσα λέει», συμπλήρωσε ο παλαιστίνιος ηγέτης.

Όπως είπε, η Παλαιστινιακή Αρχή εξακολουθεί να είναι παρούσα θεσμικά στη Λωρίδα της Γάζας και καταβάλλει μισθούς και δαπάνες συνολικού ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Παλαιστινιακή Αρχή εκπροσωπείται από τρεις υπουργούς στη Γάζα, διευκρίνισε. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη υποστήριξη για να επιστρέψουμε στη Γάζα», συμπλήρωσε.

«Η Γάζα σήμερα δεν είναι η Γάζα που ξέρατε. Η Γάζα καταστράφηκε. Τα νοσοκομεία της, τα σχολεία της, οι υποδομές της, τα κτίρια και οι δρόμοι της, τα τεμένη έχουν καταστραφεί. Δεν έχει απομείνει τίποτα. Όταν επιστρέψουμε, θα χρειαστούμε πόρους. Η Γάζα χρειάζεται ανοικοδόμηση», υπογράμμισε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που υποστηρίζουν πλήρως το Ισραήλ, φέρουν ευθύνη για όσα συμβαίνουν στον θύλακα», ισχυρίστηκε ο Αμπάς. «Είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να δώσει εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αλλά δυστυχώς δεν το κάνει. Η Αμερική είναι συνεργός του Ισραήλ», είπε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

