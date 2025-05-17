Η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται ένα σχέδιο για τη μόνιμη μετεγκατάσταση έως και ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας στη Λιβύη, ανέφερε την Παρασκευή το NBC News, επικαλούμενο πέντε άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η κυβέρνηση έχει ήδη συζητήσει το σχέδιο με την ηγεσία της Λιβύης, δήλωσε πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Σε αντάλλαγμα για την επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων, η κυβέρνηση Τραμπ ενδεχομένως θα αποδεσμεύσει τη Λιβύη από κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων που οι ΗΠΑ είχαν παγώσει εδώ και μια δεκαετία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία και το Ισραήλ έχει ενημερωθεί για τις συζητήσεις της κυβέρνησης.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι η Χαμάς, η ομάδα που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ και διοικεί τη Γάζα, δεν έχει καμιά ενημέρωση σχετικά με τη μεταφορά Παλαιστινίων στη Λιβύη.

«Οι Παλαιστίνιοι είναι βαθιά ριζωμένοι στην πατρίδα τους, πολύ έντονα αφοσιωμένοι στην πατρίδα και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μέχρι τέλους και να θυσιάσουν τα πάντα για να υπερασπιστούν τη γη τους, την πατρίδα τους, τις οικογένειές τους και το μέλλον των παιδιών τους», δήλωσε ο Ναΐμ απαντώντας σε ερωτήσεις του NBC News. «Οι Παλαιστίνιοι είναι αποκλειστικά οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τους Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και των κατοίκων της Γάζας».

Η Λιβύη μαστίζεται από αστάθεια και βία από αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις τα τελευταία 14 χρόνια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα, μετά την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι. Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, μία στα δυτικά με επικεφαλής τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα και μία στα ανατολικά με επικεφαλής τον Χαλίφα Χαφτάρ, μάχονται ενεργά και βίαια για τον έλεγχο της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει επί του παρόντος τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Λιβύη «λόγω εγκληματικότητας, τρομοκρατίας, ναρκών ξηράς που δεν έχουν εκραγεί, πολιτικών αναταραχών, απαγωγών και ένοπλων συγκρούσεων».

Το πόσοι Παλαιστίνιοι θα έφευγαν οικειοθελώς από τη Γάζα για να ζήσουν στη Λιβύη είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Μια ιδέα που έχουν συζητήσει αξιωματούχοι της κυβέρνησης είναι να παρασχεθούν στους Παλαιστίνιους οικονομικά κίνητρα, όπως δωρεάν στέγαση, ακόμη και επίδομα, δήλωσε ο πρώην Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι λεπτομέρειες για το πότε ή το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων στη Λιβύη είναι ασαφείς και μια τέτοια προσπάθεια πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια.

Στο παρελθόν, η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι τα αραβικά έθνη θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου εκεί, αλλά έχουν επικρίνει την ιδέα του Τραμπ για μόνιμη μετεγκατάσταση Παλαιστινίων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης εξετάσει τη Λιβύη ως ένα μέρος όπου θα μπορούσε να στείλει ορισμένους μετανάστες που θέλει να απελάσει από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα σχέδια για την αποστολή μιας ομάδας μεταναστών στη Λιβύη έχουν καθυστερήσει μετά από ανασταλτική απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή.

Η μετακίνηση ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων στη Λιβύη θα μπορούσε να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση στην εύθραυστη χώρα.

Η πιο πρόσφατη δημόσια εκτίμηση της CIA για τον τρέχοντα πληθυσμό της Λιβύης είναι περίπου 7,36 εκατομμύρια.

Το πού ακριβώς θα επανεγκατασταθούν οι Παλαιστίνιοι στη Λιβύη δεν έχει καθοριστεί. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξετάζουν επιλογές για τη στέγασή τους και τη μεταφορά τους από τη Γάζα στη Λιβύη — αεροπορικώς, χερσαίως ή μέσω θαλάσσης.

Οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους πιθανότατα θα αποδειχθεί χρονοβόρα και δαπανηρή.

Το υπό συζήτηση σχέδιο αποτελεί μέρος του οράματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια μεταπολεμική Γάζα, την οποία, όπως δήλωσε τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να «καταλάβουν» και να ανοικοδομήσουν σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

«Θα αναλάβουμε αυτή την περιοχή, θα την αναπτύξουμε και θα δημιουργήσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρη η Μέση Ανατολή θα είναι περήφανη», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ.

Για να επιτύχει τον στόχο του για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Παλαιστίνιοι εκεί θα πρέπει να επανεγκατασταθούν μόνιμα αλλού: «Δεν μπορούν να ζουν στη Γάζα αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν μόνιμα σε μια τοποθεσία που θα τους κάνει ευτυχισμένους. Να μην πυροβολούνται, να μην σκοτώνονται, να μην μαχαιρώνονται μέχρι θανάτου όπως συμβαίνει στη Γάζα», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ιδέα του Τραμπ, η οποία άφησε άναυδους ορισμένους από τους κορυφαίους βοηθούς του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκάλεσε κριτική από τους Άραβες συμμάχους της Αμερικής και από Αμερικανούς (Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς) νομοθέτες.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέρριψαν επίσης τον Μάρτιο μια πρόταση της Αιγύπτου για την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μετεγκατάσταση Παλαιστινίων.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη Λιβύη έρχεται σε μια περίοδο που η σχέση του Τραμπ με τον Νετανιάχου έχει τεταθεί εν μέρει λόγω της απόφασης του Ισραήλ να ξεκινήσει μια νέα στρατιωτική επίθεση στη Γάζα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξετάσει πολλές τοποθεσίες για την επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων που ζουν στη Γάζα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ που γνωρίζει τις συζητήσεις και ένα από τα άτομα που έχουν άμεση γνώση της προσπάθειας.

Η Συρία, με τη νέα της ηγεσία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, συζητείται επίσης ως πιθανή τοποθεσία για την επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που έχουν άμεση γνώση της προσπάθειας και έναν πρώην Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας ενώ την Τετάρτη συναντήθηκε με τον νέο ηγέτη της χώρας, Άχμαντ αλ-Σαράα.

