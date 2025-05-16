Με σκούρο κοστούμι και αθλητικά παπούτσια, κρατώντας κατά διαστήματα ομπρέλα για να προστατευθεί από τη βροχή, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποδέχθηκε με έναν ξεχωριστό τρόπο τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που ταξίδεψαν στα Τίρανα για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Από την αλβανική πρωτεύουσα, «όπου όλη η Ευρώπη έχει συγκεντρωθεί σήμερα και όλος ο κόσμος παρακολουθεί», ο Ράμα υποδέχθηκε με ανοικτές αγκάλες τους ξένους ηγέτες, επιφυλάσσοντας ένα επικοινωνιακό σόου.

Ως οικοδεσπότης, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός περίμενε υπομονετικά στο κόκκινο χαλί κάθε ηγέτη, παρά τη βροχή που κατά διαστήματα ήταν έντονη.

Κατά την άφιξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, ο Ράμα γονάτισε μπροστά στην «αδελφή του», όπως συνηθίζει να την αποκαλεί.

albanian pm edi rama with quite the welcome for italy's giorgia meloni (and helpful: dude is solidly twice her size)pic.twitter.com/ELTBjXWXaP — ian bremmer (@ianbremmer) May 16, 2025

Καθώς η βροχή σταμάτησε και ξεπρόβαλε ο ήλιος τη στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έβγαινε από το αυτοκίνητό του, ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφώνησε «Έρχεται ο Βασιλιάς Ήλιος» και ακολούθησε ένας εγκάρδιος εναγκαλισμός.

Πριν από τις ομιλίες και τις διμερείς συναντήσεις, οι υψηλοί προσκεκλημένοι παρακολούθησαν στο Εθνικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου των Τιράνων μια μουσικοχορευτική παράσταση. Οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε γέλια όταν οι ηγέτες εμφανίστηκαν στην οθόνη… μεταμορφωμένοι σε μωρά – χάρη στη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης – να στέλνουν μήνυμα «Καλώς ήρθατε στην Αλβανία» ο καθένας στη γλώσσα του.

Φιλοξενώντας μια σύνοδο κορυφής που επισκιάστηκε από τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ράμα έκανε ό,τι μπορούσε για να μην περάσει απαρατήρητος.

«Οφείλω να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες. Είχαμε υποψίες, αλλά πλέον αποδείχθηκε επιστημονικά από το ευρωπαϊκό κέντρο μετεωρολογικής πρόγνωσης: την επίμονη βροχή – που δεν είναι δική μας – έφερε η βρετανική αντιπροσωπεία χθες το πρωί», είπε ο Ράμα κατά την έναρξη των συνομιλιών προτού δώσει τον λόγο στον Μακρόν, τον οποίο προσφώνησε «Μεγαλειότατο».

Οι εργασίες της συνόδου διεξήχθηκαν στο αποκαλούμενο «Σπίτι της Ευρώπης» στα Τίρανα. Μια τεράστια σκηνή είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία της αλβανικής πρωτεύουσας, διακοσμημένη με παιδικές ζωγραφιές που απεικόνιζαν τα «όνειρα για την Ευρώπη».

Με τη νίκη του στις εκλογές της Κυριακής, ο Έντι Ράμα εξασφάλισε μια τέταρτη θητεία στον πρωθυπουργικό θώκο της Αλβανίας. Προεκλογικά επανέλαβε την υπόσχεσή του για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο (1992-1997) και πρωθυπουργό (2005-2013) Σαλί Μπερίσα, κατήγγειλε εκλογική νοθεία και κάλεσε τους υποστηρικτές της σε διαδηλώσεις

