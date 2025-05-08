Ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε προσωρινά χθες Τετάρτη οποιαδήποτε απέλαση αλλοδαπών με καταγωγή από την Ασία στη Λιβύη, την ώρα που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζητεί κι άλλες χώρες για να στέλνει σε αυτές μετανάστες από τρίτα κράτη, όπως το Ελ Σαλβαδόρ.

Ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι έκρινε ότι οι απελάσεις αυτές θα στερούσαν από τους μετανάστες που απειλούνται με απέλαση σε τρίτα κράτη, κι όχι στις χώρες καταγωγής τους, κάθε «ουσιώδη» δυνατότητα να αμφισβητήσουν το μέτρο προσφεύγοντας στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Η απόφασή του ακολούθησε προσφυγή με κατεπείγουσα διαδικασία των συνηγόρων μεταναστών από το Λάος, τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, καθώς διέτρεχαν κίνδυνο όπως επιχειρηματολόγησαν να απελαθούν «άμεσα» στη Λιβύη, χώρα «διαβόητη» για «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ιδίως μεταναστών.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει στα τέλη Απριλίου ότι η Ουάσιγκτον αναζητεί «ενεργά» κι άλλες χώρες όπως το Σαλβαδόρ, για να απελαύνει σ’ αυτές υπηκόους τρίτων κρατών.

Δυο πηγές ενήμερες σχετικά, που εκφράστηκαν από τον όρο να μην κατονομαστούν, είπαν τότε πως η Ρουάντα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις οποίες διεξάγονταν συνομιλίες προκειμένου να υποδεχθούν μετανάστες υπό απέλαση.

Ταυτόχρονα, αμερικανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους το CNN, αναφέρθηκαν επίσης στη Λιβύη.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως δεν είναι ενήμερος.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε προεκλογικά να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά, όμως αποφάσεις του προς αυτό εμποδίζονται με αποφάσεις δικαστών — κάτι που πυροδοτεί συχνά ξεσπάσματα οργής του Ρεπουμπλικάνου.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης από την πλευρά της διέψευσε χθες Τετάρτη πως έχει κλείσει οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για την υποδοχή ανθρώπων που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Βυθισμένη στο χάος μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη έχει δυο κυβερνήσεις που διεκδικούν την εξουσία, την ΚΕΕ, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, έχει επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα κι εδρεύει στην Τρίπολη (δυτικά), αλλά και ακόμη μια στη Βεγγάζη (ανατολικά), η οποία στην ουσία ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και γιους του.

Το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη διέψευσε επίσης «την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας ή συνεννόησης για την υποδοχή μεταναστών οποιασδήποτε εθνικότητας».

Η Λιβύη είναι χώρα διέλευσης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, που αποπειρώνται τον εξαιρετικά επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου με την ελπίδα να φθάσουν στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.