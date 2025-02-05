Ενθουσιασμός στο Ισραήλ, ειδικά από τα κόμματα της Ακροδεξιάς, για την ιδέα Τραμπ να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους. Σοκαρισμένος ο πλανήτης, οργή στον αραβικό κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν την ευθύνη της Λωρίδας της Γάζας, την εκκένωση από τη μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της και την ανοικοδόμησή της. Αυτό δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας ότι τόσο η Ιορδανία όσο και η Αίγυπτος εν τέλει θα αποδεχθούν στα εδάφη τους συνολικά 1.800.000 Παλαιστίνιους κατοίκους της Γάζας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι έχει συνομιλήσει και με τις πολιτικές ηγεσίες και άλλων χωρών της περιοχής, που θα χαρούν - όπως είπε - να αποκτήσουν νέα εργατικά χέρια. Σκοπός του αμφιλεγόμενου ‘σχεδίου εκκένωσης’ θα είναι να μετατραπεί η Λωρίδα της Γάζας σε μία «Ριβιέρα της Ανατολικής Μεσογείου», ενώ βραχυχρόνια επιδίωξη του Αμερικανού προέδρου παραμένει η συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας και η απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων. Εντύπωση επίσης προκάλεσε απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου του ισραηλινού ραδιοφωνικού σταθμού «Κανάλι 7», που εκφράζει τις θέσεις των Εβραίων εποίκων που προέρχονται από τον χώρο της εθνοθρησκευτικής Ακροδεξιάς, ως προς το μελλοντικό καθεστώς της Δυτικής Όχθης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση για το ζήτημα εντός των ερχομένων τεσσάρων εβδομάδων». Αυτή η διατύπωση δημιούργησε θετικά σχόλια, αλλά και προσδοκίες εκ μέρους του εκπροσώπου των Εβραίων εποίκων Γιόσι Νταγκάν, ο οποίος κάλεσε σήμερα το πρωί την κυβέρνηση Νετανιάχου να προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης για να αξιοποιηθεί η «παρούσα εξαιρετικά θετική συγκυρία», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο.



Θετικά ήταν τα σχόλια από παρατάξεις που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου, καθώς επίσης και από δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Ο επικεφαλής του υπερορθόδοξου θρησκευτικού κόμματος Shas, Αριέ Ντέρι, εξέδωσε ανακοίνωση-προσευχή υπέρ της ευόδωσης των πρωτοβουλιών του προέδρου Τραμπ. Θετική ήταν και η αντίδραση του Μπένι Γκαντς, ηγέτη του κεντροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης «Παράταξη Εξουσίας» - που ήρθε να προστεθεί σε αντίστοιχη χθεσινή θετική αντίδραση του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ηγέτη του κόμματος «Ισραήλ το Σπίτι μας» της εκκοσμικευμένης δεξιάς αντιπολίτευσης, που είχε καλέσει τον Νετανιάχου να αδράξει την ευκαιρία και να αποδεχθεί το ‘σχέδιο εκκένωσης’ της Γάζας. Από την άλλη όμως τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου, κατά τη χθεσινή τους κοινή συνέντευξη Τύπου, απέφυγαν να εξηγήσουν με ποιον ακριβώς τρόπο ή νομική διαδικασία η Λωρίδα της Γάζας θα περιέλθει «υπό την ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών» και ποιο ακριβώς θα είναι το καθεστώς που θα διέπει τη διακυβέρνησή της ενόψει της σχεδιαζόμενής της εκκένωσης.

Επικρίσεις, αντιδράσεις και σιγή ασυρμάτου

Τελείως διαφορετικό όμως είναι το κλίμα στο εξωτερικό, όπου οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ δημιουργούν αντιδράσεις. Χρονικά, η πρώτη αρνητική αντίδραση προήλθε από τη Σαουδική Αραβία, η οποία δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εξομαλύνει τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ισραήλ «εάν δεν έχει προηγουμένως συσταθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ» - άποψη που απηχεί το περιεχόμενο της σαουδαραβικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, η οποία είχε υιοθετηθεί το 2002 από τον Αραβικό Σύνδεσμο. Ταυτόσημη στάση τηρεί και η Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να προασπίσει τη Γάζα με κάθε τρόπο, εκδίδοντας τα δύο τελευταία εικοσιτετράωρα πέντε ανακοινώσεις, απορρίπτοντας οποιεσδήποτε σκέψεις εκκένωσης του παλαιστινιακού θύλακα από τους κατοίκους του. Ακολούθησαν δημόσιες επικρίσεις από εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που τόνισε ότι η επίλυση της διένεξης Ισραήλ-Παλαιστινίων θα πρέπει να τεθεί επί τη βάσει «της αρχής των δύο κρατών». Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι ο εκτοπισμός του παλαιστινιακού πληθυσμού από τη Γάζα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και έρχεται σε αντίθεση με τις νόμιμες επιδιώξεις του παλαιστινιακού λαού.



Από την άλλη, είναι χαρακτηριστική η προσεκτική σιγή ασυρμάτου που τηρεί η Ιορδανία, προφανώς ενόψει της επικείμενης κατ’ ιδίαν συνάντησης του Βασιλιά Αμπντάλα Β’ με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η οποία προγραμματίσθηκε για την ερχόμενη Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου.

