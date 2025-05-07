Η κυβέρνηση Τραμπ θα απελάσει μετανάστες στη Λιβύη - 152.000 ανθρώποι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να απελάσουν μετανάστες στη Λιβύη για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τρίτη, παρά την καταδίκη της Ουάσινγκτον στο παρελθόν για τις πρακτικές της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σκληρή μεταχείριση των κρατουμένων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να μεταφέρει αεροπορικώς τους μετανάστες στη βορειοαφρικανική χώρα ήδη από την Τετάρτη, αλλά τόνισαν ότι τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι μετανάστες θα σταλούν στη Λιβύη ή οι εθνικότητες των ατόμων που η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει για απέλαση.

Στην ετήσια έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσιεύθηκε πέρυσι, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επέκρινε τις «σκληρές και απειλητικές για τη ζωή συνθήκες κράτησης» και τις «αυθαίρετες συλλήψεις ή κρατήσεις» στη Λιβύη.

Ο Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικάνος, ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο δεσμευόμενος να απελάσει εκατομμύρια ανθρώπους. Μέχρι τη Δευτέρα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει απελάσει 152.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το DHS.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσπαθήσει να ενθαρρύνει τους μετανάστες να φύγουν οικειοθελώς απειλώντας με υψηλά πρόστιμα, προσπαθώντας να τους αφαιρέσει το νομικό καθεστώς και απελαύνοντας μετανάστες σε διαβόητες φυλακές στον κόλπο του Γκουαντάναμο και στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες μόνο με την αποστολή μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ.

«Συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες για να πούμε: Θέλουμε να σας στείλουμε μερικούς από τους πιο αξιοκαταφρόνητους ανθρώπους, θα μας το κάνετε αυτό ως χάρη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την περασμένη Τετάρτη.

«Και όσο πιο μακριά από την Αμερική, τόσο το καλύτερο.»

Ένας τέταρτος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από χώρες για να στείλει μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν η κυβέρνηση είχε συνάψει συμφωνία με τις λιβυκές αρχές για την αποδοχή απελαθέντων άλλων εθνικοτήτων.

Στις 19 Απριλίου, οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου απαγόρευσαν προσωρινά στην κυβέρνηση Τραμπ να απελάσει μια ομάδα Βενεζουελάνων μεταναστών, τους οποίους κατηγορούσε ότι ήταν μέλη συμμοριών. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει επικαλεστεί έναν σπάνια χρησιμοποιούμενο νόμο σε καιρό πολέμου, κάλεσε τους δικαστές να άρουν ή να περιορίσουν την ποινή τους.

Η Λιβύη δεν έχει βιώσει ιδιαίτερη ειρήνη από την εξέγερση που έλαβε χώρα το 2011 και η χώρα χωρίστηκε το 2014 μεταξύ ανατολικών και δυτικών παρατάξεων, με αντίπαλες κυβερνήσεις να κυβερνούν σε κάθε περιοχή.

Μια Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με έδρα την Τρίπολη υπό τον πρωθυπουργό Abdulhamid al-Dbeibah εγκαταστάθηκε μέσω μιας διαδικασίας που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ το 2021, αλλά η Βουλή των Αντιπροσώπων με έδρα τη Βεγγάζη δεν αναγνωρίζει πλέον τη νομιμότητά της.

Πηγή: reuters.com

