Η Αίγυπτος παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα νέα πρόταση για την αποκατάσταση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν σήμερα πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αιγυπτιακή πρόταση περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Το αιγυπτιακό σχέδιο προβλέπει η Χαμάς να απελευθερώνει πέντε Ισραηλινούς ομήρους κάθε εβδομάδα, με το Ισραήλ να εφαρμόζει τη δεύτερη φάση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας μετά την πρώτη εβδομάδα, εξήγησαν οι πηγές.

Η πρόταση για την αποκατάσταση της κατάπαυσης του πυρός προβλέπει ακόμα την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τη διέλευση της οποίας σταμάτησε να επιτρέπει το Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από την παλαιστινιακή πλευρά.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Χαμάς έχουν αποδεχθεί την πρόταση, επεσήμαναν σήμερα πηγές στο Reuters, αλλά το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει ακόμη.

Η πρόταση καταρτίστηκε μετά την κλιμάκωση της βίας, αφού το Ισραήλ επανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα τις εναέριες και χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, ουσιαστικά βάζοντας τέλος στην εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας που ίσχυε από τις 19 Ιανουαρίου.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβίασε τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας, αλλά έχει δηλώσει ότι είναι ανοικτή στις διαπραγματεύσεις και ότι εξετάζει την πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Την περασμένη εβδομάδα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας απείλησε ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην προσάρτηση τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους τους σχεδόν εξήντα ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που συνεχίζει να κρατά στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

