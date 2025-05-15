Νέες εχθροπραξίες ξέσπασαν το βράδυ προχθές Τρίτη, οι οποίες συνεχίζονταν μέχρι και μετά το μεσημέρι χθες Τετάρτη, ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες σε πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Λιβύης, μετά τις μάχες με τουλάχιστον έξι νεκρούς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Τρίπολη.

Οι ανταλλαγές σφοδρών πυρών, επικεντρωμένες στο δυτικό τμήμα της πόλης, φαίνονταν να είχαν σταματήσει στο τέλος της ημέρας, σύμφωνα με λιβυκούς τηλεοπτικούς σταθμούς και κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Libya is now in a state of civil war as violence breaks out between militant factions in Tripoli. There’s the UN-backed government, which is hated by the public, and it is fighting against armed groups that want to overthrow it.



Libya has been a mess since Hillary Clinton and… pic.twitter.com/wWAYBbfmxF — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 14, 2025

Όλη νύχτα και χθες το πρωί μαίνονταν «σε μεγάλη κλίμακα» ανάμεσα σε δυο ένοπλες ομάδες, τη Δύναμη Ράντα («Αποτροπής») και την Ταξιαρχία 444, σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών, που αναφέρθηκε σε ανταλλαγές πυρών μεταξύ άλλων με βαριά όπλα, πολυβόλα κι εκτοξευτήρες ρουκετών.

Η Δύναμη Αποτροπής δεν λογοδοτεί στον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, ενώ η Ταξιαρχία 444, που αναφέρεται στο υπουργείο Άμυνας, τον υποστηρίζει.

#Libya: The interim Government of National Unity, headed by Abdulhamid #Dbeibah, has remained silent and refused to comment on the resignation of Justice Minister Halima Al-Buseifi. According to reports from the capital #Tripoli, it appears she chose to jump ship as the… pic.twitter.com/fJGaYyQuC4 — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) May 14, 2025

Δεν έχει δοθεί ως τώρα επίσημος απολογισμός θυμάτων. Ωστόσο, η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ανέσυρε πτώμα από όχημα που είχε υποστεί ζημιές. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο με απανθρακωμένα αυτοκίνητα και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά καταστήματα στην πόλη.

This is the Libyan capital 🇱🇾 Tripoli yesterday, when the 444 bataillon attacked the Libyan rapid force unit



A dirty battle the UAE is preparing for Libya again .



The flames of war have been flaring for weeks :

- Financing elite units for Haftar

- Weapons shipments via… pic.twitter.com/n0OQRRzE3F — Saif Maher (@SaifMaher421388) May 13, 2025

Χθες προτού πέσει η νύχτα, κάποια εμπορικά καταστήματα άνοιξαν ξανά για μερικές ώρες, ωστόσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέμειναν κλειστά.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, έναυσμα των εχθροπραξιών ήταν η αναγγελία από τον κ. Ντμπάιμπα της διάλυσης της Δύναμης Αποτροπής προχθές Τρίτη, όπως και δυνάμεων που ανήκουν σε άλλη ένοπλη οργάνωση, την ΑΥΣ («Αρχή Υποστήριξης της Σταθερότητας»). Ο επικεφαλής αυτής της τελευταίας, ο Αμπντελγάνι «Γενίουα» ελ Κικλί, σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Χθες Τετάρτη το βράδυ πάνω από πεντακόσιοι άνθρωποι διαδήλωσαν στη συνοικία Σουκ ελ Τζουμάα, οχυρό της Δύναμης Αποτροπής, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) του κ. Ντμπάιμπα. Κατήγγειλαν την «άδικη επίθεση», αναφερόμενοι στην πρόθεση του πρωθυπουργού να διαλυθεί η οργάνωση.

#Libya: These footage show the growing scale of popular protests across various suburbs of the capital, #Tripoli, demanding the downfall of the interim Government of National Unity led by Abdulhamid #Dbeibah. Meanwhile, his armed militias are attempting to intimidate the… pic.twitter.com/UuDT6mnRFG — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) May 14, 2025

Η οργάνωση αυτή, με βάση το ανατολικό τμήμα της Τρίπολης και περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, χαίρει σεβασμού από μέρος του πληθυσμού. Στις τάξεις της είναι ενταγμένοι σαλαφιστές, που αστυνομεύουν περιοχές και συλλαμβάνουν υπόπτους για λαθρεμπόριο (ναρκωτικών, αλκοόλ) καθώς και φερόμενα μέλη ή οπαδούς του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Clashes continue in Libya's capital, Tripoli. pic.twitter.com/6xyDsko1hu — Memet Aksakal (Eng) (@aksakal_memet) May 14, 2025

Χθες βράδυ, πέντε πρεσβείες –της Γερμανίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ιταλίας– παρότρυναν τις «αρχές να προστατεύσουν τους πολίτες» και να «αποκαταστήσουν αμέσως την ηρεμία, προς το συμφέρον όλων των Λίβυων».

Προηγουμένως η Τουρκία, που υποστηρίζει την κυβέρνηση στην Τρίπολη, εξέδωσε μάλλον ασυνήθιστη ανακοίνωση με την οποία κάλεσε «όλα τα μέρη να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός και να διεξαγάγουν διάλογο».

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL) επίσης απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν οι μάχες, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για την «κατάσταση που θα μπορούσε γρήγορα να γίνει ανεξέλεγκτη».

UNSMIL condemns the rapid escalation of violence in Tripoli and the mobilization of forces in other parts of the country. It warns that the situation could quickly spiral out of control. The Mission is deeply alarmed by reports of civilian casualties. UNSMIL reiterates it calls… pic.twitter.com/iuEIQyOogo — UNSMIL (@UNSMILibya) May 14, 2025

Βυθισμένη στο χάος και στους διχασμούς μετά την ανατροπή του καθεστώτος και τον θάνατο του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη παραμένει κομμένη στα δυο, με μια κυβέρνηση στην Τρίπολη, αυτή του κ. Ντμπάιμπα, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, κι αντίπαλή της στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που θεωρείται πως ελέγχεται από την οικογένεια του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Μολονότι παρατηρείται –συγκριτικά– περισσότερη σταθερότητα εδώ και κάποια χρόνια, ξεσπούν σποραδικά συγκρούσεις ανάμεσα σε κάποιες από τη μυριάδα ένοπλων ομάδων που είναι παρούσες στη χώρα της βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο αγώνων για εξουσία ή για ζώνες επιρροής, ειδικά στην Τρίπολη και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας της ΚΕΕ διαβεβαίωσε πως κήρυξε «κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα με σκοπό την προστασία των αμάχων και των θεσμών», προσθέτοντας πως δυνάμεις του πήραν θέσεις στην πρωτεύουσα.

Σε ανακοίνωσή της, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε τη «σθεναρή υποστήριξή της στην ανακοινωθείσα ανακωχή και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων» που ανέμενε να ακολουθήσει.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό, στις εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ταξιαρχία 444 και την ΑΥΣ, η οποία θεωρείτο πως είχε αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη ισχύ και πως πλέον ήγειρε απειλή για τον πρωθυπουργό Ντμπάιμπα, κατά ειδικούς.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μετά την ανακοίνωση του θανάτου του «Γενίουα», ο οποίος έπεσε σύμφωνα με την οικογένειά του σε «ενέδρα» καθώς πήγαινε σε στρατώνα της Ταξιαρχίας 444 για διαπραγματεύσεις.

#Libya: Popular protests have erupted in the outskirts of the capital, #Tripoli, demanding the downfall of the interim Government of National Unity led by Abdul Hamid #Dbeibah. His militias responded with gunfire. pic.twitter.com/cna61DvI9u — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) May 14, 2025

Σύμφωνα με τον αναλυτή Τζαλέλ Χαρσάουι, η κατάσταση είναι «πιο επικίνδυνη απ’ ό,τι το 2011, το 2014 και το 2019», διότι στο κέντρο της Τρίπολης βρίσκονται «ολοένα περισσότερες» ένοπλες ομάδες.

Η Δύναμη Αποτροπής έχει πλέον στη διάθεσή της, σύμφωνα με τον κ. Χαρσάουι, ενισχύσεις που κατέφθασαν από τη Ζαουίγια, 45 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, και από τη Ζιντάν (νότια). Οι δυνάμεις οι οποίες ορκίζονται πίστη στον κ. Ντμπάιμπα υποστηρίζονται από ένοπλες ομάδες που έφθασαν από τη Μισράτα, τη γενέτειρα του πρωθυπουργού της ΚΕΕ.

