Τραμπ: Το Ισραήλ δεν περιθωριοποιήθηκε από το ταξίδι μου στον Κόλπο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ δεν περιθωριοποιήθηκε από το ταξίδι του στον Κόλπο και ότι οι καλές σχέσεις των ΗΠΑ με αυτές τις χώρες είναι επωφελείς και για το Ισραήλ.

«Aυτό είναι πολύ καλό για το Ισραήλ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One. «Το να έχεις μια σχέση όπως έχω εγώ με αυτές τις χώρες... νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το Ισραήλ».

Ο Τραμπ δήλωσε δε, ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντα αλ Σάρα ήταν «εξαιρετική»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν ήθελε ακύρωση των κυρώσεων στη Δαμασκό, οι οποίες είχαν επιβληθεί κατά του καθεστώτος Άσαντ.

Στις 10 το βράδυ ο πρόεδρος της Συρίας θα προβεί σε διάγγελμα μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

