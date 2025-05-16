Λιβύη: Παραιτήθηκαν τρεις υπουργοί της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης

Τρεις υπουργοί της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης στη Λιβύη γνωστοποίησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι παραιτήθηκαν, λίγες ημέρες μετά τις εχθροπραξίες που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα Τρίπολη.

Πρόκειται για τον υπουργό Οικονομίας και Εμπορίου Μοχάμεντ αλ Χουαΐτζ, τον υπουργό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μπαντρ αλ Τούμι και τον υπουργό Στέγασης Αμπού Μπακρ αλ Γκάουι.

Βυθισμένη στο χάος και στους διχασμούς μετά την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι το 2011, η Λιβύη παραμένει κομμένη στα δύο: στην Τρίπολη εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Εθνότητας με επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ αλ Ντμπέιμπα, ενώ το ανατολικό τμήμα της χώρας ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

