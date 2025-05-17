Ρωσία: Νέος επικεφαλής του στρατού ξηράς ο αντιστράτηγος Αντρέι Μορντβιτσόφ

Ο αντιστράτηγος Αντρέι Μορντβιτσόφ, ο οποίος διακρίθηκε σε σημαντικές μάχες στον πόλεμο της Ουκρανίας, διορίστηκε επικεφαλής του στρατού ξηράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Γεννημένος το 1976 στο τότε σοβιετικό Καζακστάν, ο Μορντβιτσόφ παρασημοφορήθηκε πέρυσι ως «Ήρωας της Ρωσικής Ομοσπονδίας», την υψηλότερη διάκριση στη Ρωσία.

Είχε διατελέσει επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας, ενώ την άνοιξη του 2022 ηγήθηκε των επιχειρήσεων που οδήγησαν στην παράδοση των ουκρανικών δυνάμεων οι οποίες αντιστέκονταν στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ, ύστερα από πολιορκία περίπου 80 ημερών, στη Μαριούπολη της νότιας Ουκρανίας.

Το 2024 ηγήθηκε των ρωσικών στρατευμάτων που κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Αβντιίβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καθώς και άλλων σημαντικών περιοχών.

Ο Μορντβιτσόφ διαδέχεται τον 69χρονο στρατηγό Ολέγκ Σαλιουκόφ, ο οποίος διορίστηκε αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενός συμβουλευτικού οργάνου που συνεδριάζει τακτικά υπό τον πρόεδρο Πούτιν για θέματα εθνικής ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.