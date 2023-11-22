Η αστυνομία στην Κόστα Ρίκα συνέλαβε πρόσωπα που φέρονται να είναι μέλη συμμορίας και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραγωγή και διακίνηση του συνθετικού ναρκωτικού φαιντανύλη, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Πρόκειται για τις πρώτες συλλήψεις που ανακοινώνονται στη χώρα της κεντρικής Αμερικής για τη διακίνηση του ισχυρού οπιοειδούς, στο οποίο αποδίδεται η «επιδημία» θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ.

Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, δυο Κοσταρικανοί και δυο Κολομβιανοί, ενώ κατασχέθηκαν 1.100 δισκία φαιντανύλης στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης, η οποία διεξήχθη με την υποστήριξη της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) και συμπεριέλαβε εφόδους σε τρεις πόλεις στο κεντρικό τμήμα της χώρας, εξήγησε ο υπουργός Ασφαλείας Μάριο Σαμόρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η επιχείρηση οδήγησε επίσης στον εντοπισμό εγκατάστασης που οι αρχές περιέγραψαν ως εργαστήριο παραγωγής φαιντανύλης.

Οι συλλήψεις και ο εντοπισμός του εργαστηρίου «προκαλούν συναγερμό», διότι «επιβεβαιώνουν την παρουσία φαιντανύλης» στην Κόστα Ρίκα, τόνισε ο κ. Σαμόρα. Συμπλήρωσε πως η ουσία αυτή εισήχθη από διεθνείς συμμορίες, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ως τον Οκτώβριο, οι κοσταρικανές αρχές διενεργούσαν κάπου δέκα έρευνες που σχετίζονται με τη διακίνηση φαιντανύλης από πέρυσι, σύμφωνα με κυβερνητικά δεδομένα.

Οι αρχές ανησυχούν πως παρά τις συλλήψεις, επαπειλείται μεγάλη αύξηση τόσο της κατανάλωσης, όσο και της διακίνησης αυτού του συνθετικού οπιοειδούς, που χαρακτηρίζεται 50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοινώθηκε στην Ονδούρα πως κατασχέθηκε σχεδόν μισός τόνος (454 κιλά) δισκίων φαιντανύλης. Επρόκειτο επίσης για την πρώτη κατάσχεση ποσότητας της συγκεκριμένης ουσίας που ανακοινώθηκε ποτέ στη χώρα αυτή.

Τα βίαια εγκλήματα στην Κόστα Ρίκα αυξάνονται ραγδαία το τρέχον έτος — αναμένεται η χώρα να καταγράψει τραγικό ρεκόρ ανθρωποκτονιών. Η έξαρσή τους αποδίδεται κυρίως στις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις για τη διακίνηση φαιντανύλης ανακοινώθηκαν μερικές ημέρες αφού δημοσκόπηση υπέδειξε πως το 70% των Κοσταρικανών αποδοκιμάζει τις επιδόσεις του προέδρου της χώρας, του Ροδρίγο Τσάβες, ως προς την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Στις ΗΠΑ, σχεδόν τα τρία τέταρτα των περίπου 107.000 θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2021 αποδόθηκαν σε κάποιο οπιοειδές, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, ειδικά επειδή η εξαιρετικά θανατηφόρα φαιντανύλη αναμιγνύεται με άλλες ουσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

