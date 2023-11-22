Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει σθεναρά» την εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα στρατιωτικού δορυφόρου παρατήρησης, που τέθηκε σε τροχιά χάρη στη χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων, ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες του χθες Τρίτη.

«Οποιαδήποτε εκτόξευση» από πλευράς Βόρειας Κορέας «αξιοποιεί τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων αντίκειται προς συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, υπογράμμισε ο κ. Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς την Πιονγκγιάνγκ να «συμμορφωθεί πλήρως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της», αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του Φαρχάν Χακ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

