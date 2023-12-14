Λογαριασμός
Γερμανία: Στην Φρανκφούρτη έφθασε αιφνιδιαστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο της επίσκεψης Ζελένσκι, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε νωρίτερα απόψε αιφνιδιαστικά στην Φρανκφούρτη, από όπου μετέβη στο Βισμπάντεν, σε βάση η οποία φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το περιεχόμενο της επίσκεψής του στη Γερμανία, μετά την Αργεντινή, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία, είναι ακόμη ασαφές.

Η άφιξη του Ουκρανού προέδρου έγινε γνωστή από την αστυνομία της Φρανκφούρτης, η οποία ενημέρωσε μέσω «Χ» για τη διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους.

