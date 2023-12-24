Οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια «αναγνώρισης» που διεξήγαγε αεροπλάνο τους στην Ερυθρά Θάλασσα, και απειλούν με αντίποινα.



Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των φιλοϊρανών ανταρτών, αμερικανικός στόχος ήταν «αναγνωριστικό αεροπλάνο» τους και ένας από τους πύραυλους που εκτοξεύτηκαν εξερράγη κοντά σε πλοίο που ανήκει στη Γκαμπόν και έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα αφότου απέπλευσε από τη Ρωσία. «Το αμερικανικό πολεμικό άνοιξε πυρ με υστερικό τρόπο με πολλαπλά όπλα, δείχνοντας την κατάσταση της σύγχυσης και του άγχους» δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι Μοχάμεντ Αμπντ Σαλάμ.

Δεν είναι σαφές εάν ο ισχυρισμός των Χούθι είναι αξιόπιστος και ότι το πλοίο από την Γκαμπόν υπέστη ζημιές στο περιστατικό αναφέρει το ισραηλινό σάιτ ynetnews.



Η ανακοίνωσή τους έρχεται στο πλαίσιο της διεθνούς δύναμης «Φύλακας Ευημερίας» που συγκροτούν στην Ερυθρά Θάλασσα οι ΗΠΑ, για να αποτρέψουν τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών κατά εμπορικών πλοίων, που ως διακηρυγμένο στόχο έχουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ, αλλά απειλούν με σοβαρά προβλήματα την παγκόσμια οικονομία.



«Η Ερυθρά Θάλασσα θα γίνει ‘’μια φλεγόμενη αρένα’’ εάν οι ΗΠΑ και οι άλλες χώρες συνεχίσουν (τη σύμπραξη) στη διεθνή ναυτική δύναμη», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι. «Οι χώρες στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας πρέπει να κατανοήσουν τον κίνδυνο που απειλεί την εθνική τους ασφάλεια», προειδοποίησε.



🇾🇪OFFICIAL HOUTHI STATEMENT: RED SEA WILL BECOME "A BURNING ARENA"



Muhammad Abdel Salam:



"While a reconnaissance plane belonging to the Yemeni Navy was carrying out reconnaissance work across the Red Sea, an American warship opened fire in a hysterical manner with multiple… pic.twitter.com/l1nltJJ0fe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 24, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.