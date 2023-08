Έκρηξη στη Δομινικανή Δημοκρατία: Οι αρχές συνέλαβαν τους ιδιοκτήτες βιοτεχνίας πλαστικών Κόσμος 04:25, 31.08.2023 linkedin

Οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας που υπήρξε το επίκεντρο της έκρηξης, θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πιθανές ευθύνες τους για την καταστροφή σε ακτίνα 500 μέτρων στη Σαν Κριστόμπαλ η οποία στοίχισε τη ζωή σε 33 ανθρώπους τη 14η Αυγούστου