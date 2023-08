Αναβαθμίστηκε στο 4 ο τυφώνας Idalia - Χτυπάει ήδη τις ακτές της Φλόριντα - Μαζικές εκκενώσεις (βίντεο - φωτογραφίες)  

Έρημη πόλη είναι πλέον η περιοχή Cedar Key στην Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς οι παράκτιες περιοχές της πολιτείας ετοιμάζονται για τον - καταστροφικό όπως προβλέπεται – τυφώνα Idalia.

Ήδη ο αναβαθμισμένος στην «εξαιρετικά επικίνδυνη κατηγορία 4» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον τυφώνας χτυπάει τα παράλια στο Cedar Key και την Τάμπα, σύμφωνα με βίντεο κατοίκων του στα social media.

Live update Cedar Key, FL storm surge have retreated to high ground shelter since as flood waters advance from Hurricane Idalia @accuweather pic.twitter.com/aBwvaHpdjq