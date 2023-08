Στο έλεος της Idalia η Φλόριντα - Σφοδροί άνεμοι σαρώνουν την περιοχή και πόλεις έχουν πλημμυρίσει (Δείτε βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, ο τυφώνας Idalia έφτασε στη στεριά στο Big Bend της Φλόριντα και προειδοποιεί για «καταστροφική καταιγίδα και καταστροφικοί άνεμοι σε εξέλιξη»

Σφοδροί άνεμοι με ταχύτητα 125 mph (201 χιλ.) σαρώνουν τη Φλόριντα καθώς ο τυφώνας Idalia έχει φτάσει στην περιοχή ενώ ορισμένες περιοχές της πολιτείας έχουν ήδη πλημμυρίσει, με τα νερά να καλύπτουν δρόμους και πόλεις.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Idalia έφτασε στην πόλη Keaton Beach, στην περιοχή Big Bend της Φλόριντα, περίπου στις 07:45 τοπική ώρα (1245 BST). Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι η Idalia, που τώρα έχει υποβιβαστεί σε καταιγίδα κατηγορίας 3 - έχει πλήξει με μέγιστες σταθερές ταχύτητες ανέμου 125 mph (201 km/h).

Οι οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων αναφέρουν ότι οι καταιγίδες της κατηγορίας 3 είναι πιθανό να προκαλέσουν «καταστροφικές» ζημιές, συμπεριλαμβανομένων δομικών ζημιών σε σπίτια, ξεριζωμένων δέντρων και αποκλεισμένων δρόμων.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις λέει ότι αναμένονται καταιγίδες ύψους 4,8 μέτρων σε ορισμένες περιοχές καθώς οι σφοδροί άνεμοι σπρώχνουν το θαλασσινό νερό προς την ενδοχώρα

The storm surge from Hurricane Idalia is causing massive damage in Cedar Key, Florida.

Η πρόσβαση έχει περιοριστεί στο Treasure Island στην κομητεία Pinellas της Φλόριντα, καθώς η καταιγίδα συνεχίζει να πλήττει την πόλη στην Pinellas County, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Twitter.

«Δεν υπάρχει επανείσοδος μέχρι νεωτέρας ακόμη κι αν έχετε ταυτότητα ή άδειες επανεισόδου», είπαν, προσθέτοντας ότι οι πλημμύρες προβλέπεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι γέφυρες είναι κλειστές και οι κάτοικοι καλούνται να βρουν καταφύγιο και να μην περνούν μέσα από νερά που θα μπορούσαν να έχουν «ζωντανά καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, λύματα, άγρια ζωή και επικίνδυνα αντικείμενα».



Σε 28 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα έχει δοθεί εντολή εκκένωσης, κυρίως κατά μήκος της άνω ακτής του Κόλπου της πολιτείας.

Πάνω από 169.000 άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του PowerOutage.US. Ο ιστότοπος, ο οποίος παρακολουθεί τις διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, δείχνει ότι οι περισσότερες διακοπές ρεύματος επικεντρώνονται στην περιοχή Big Bend της Φλόριντα.

Προειδοποιήσεις για τυφώνα και καταιγίδες έχουν εκδοθεί και στις γειτονικές πολιτείες Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα. Και οι τρεις έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

