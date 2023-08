Αποστολή της Λέσχης του Παρισιού στην Κούβα για να συζητήσει την αναδιάρθρωση χρέους Κόσμος 05:51, 31.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με κουβανικό πρακτορείο ειδήσεων ο συμπρόεδρος της Λέσχης του Παρισιού, «πρότεινε να οριστεί νέο χρονοδιάγραμμα», βάσει των δυνατοτήτων της Κούβας για την αποπληρωμή των οφειλών