Πολωνία: Το κυβερνών κόμμα συγκροτεί την αμφιλεγόμενη επιτροπή κατά της «ρωσικής επιρροής»

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία εξέλεξε τα εννιά μέλη της επιτροπής, ενώ όλη η αντιπολίτευση αρνήθηκε να προτείνει δικούς της υποψήφιους και αποφάσισε να απόσχει από την ψηφοφορία, καθώς χαρακτηρίζει τον νέο θεσμό «παράνομο» και «αντισυνταγματικό».