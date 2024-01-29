Η σύνοδος για εκεχειρία στη Γάζα ήταν εποικοδομητική αλλά υπάρχουν ακόμη διαφορές, δηλώνει το γραφείο του Νετανιάχου

Η συνάντηση της Κυριακής στο Παρίσι μεταξύ Αμερικανών, Αιγυπτίων, Καταριανών και Ισραηλινών αξιωματούχων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ήταν "εποικοδομητική", ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με την επισήμανση ότι "παραμένουν διαφορές" μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Οι συνομιλίες που διεξήχθησαν με πρωτοβουλία του Κατάρ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αιγύπτου για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ήταν "εποικοδομητικές", αλλά "υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά για τα οποία τα μέρη θα συνεχίσουν να συζητούν αυτή την εβδομάδα σε πρόσθετες αμοιβαίες συναντήσεις", τονίζεται.

Οι επικεφαλής της Μοσάντ (ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εξωτερικού) και της Σιν Μπετ (υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικού ) παρέστησαν στη συνάντηση, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου

Οι πρωταγωνιστές "θα συνεχίσουν να συζητούν αυτή την εβδομάδα σε άλλες συναντήσεις", προστίθεται, χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής ημέρα ούτε ο τόπος.

Γύρω από το τραπέζι ήταν ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι και μια εξέχουσα προσωπικότητα της Αιγύπτου.

Ο στόχος των συναντήσεων, που άρχισαν χθες, Σάββατο, είναι να υπάρξει πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας που θα περιλαμβάνει εκεχειρία και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δέχεται την πίεση της κοινής γνώμης να φέρει πίσω τους ομήρους που κρατούνται ακόμη, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται μέρα νύχτα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

