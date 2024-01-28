Νορβηγία: Το Όσλο θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση της Unrwa

Η Νορβηγία, ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa), θα συνεχίσει τη χρηματοδότησή της παρά τις υποψίες για εμπλοκή ορισμένων εργαζομένων της στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το Όσλο.

"Η Νορβηγία αποφάσισε να συνεχίσει τη χρηματοδότησή της", ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε, σε δελτίο Τύπου.

"Ενώ συμμερίζομαι την ανησυχία που έχουν προκαλέσει οι πολύ σοβαρές καταγγελίες για ορισμένα μέλη του προσωπικού της Unrwa, προτρέπω τους άλλους δωρητές να αναλογιστούν τις ευρύτερες συνέπειες της μείωσης της χρηματοδότησης της Unrwa, αυτή την περίοδο της ακραίας ανθρωπιστικής συμφοράς", πρόσθεσε.

"Δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε συλλογικά εκατομμύρια ανθρώπους", πρόσθεσε ο υπουργός.

Το Ισραήλ κατηγόρησε την Παρασκευή αρκετούς υπαλλήλους της Unrwa ότι συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο έδαφός του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν αμέσως ανακοινώνοντας ότι σταματούν τη χρηματοδότησή τους προς την υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ και στη συνέχεια ακολούθησαν ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Φινλανδία και η Βρετανία.

Η Unrwa, από την πλευρά της αντέδρασε στις ισραηλινές κατηγορίες διώχνοντας τους εμπλεκόμενους και υποσχέθηκε ενδελεχή έρευνα και, εάν αποδειχθεί αυτή η συμμετοχή, θα κινηθούν νομικές διαδικασίες. Παρά ταύτα το Ισραήλ ανακοίνωσε την απόφασή του να απαγορεύσει στην υπηρεσία να συνεχίσει να εργάζεται στη Γάζα μετά τον πόλεμο.

"Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του τι μπορεί να έχουν κάνει κάποιοι και του τι αντιπροσωπεύει η Unrwa", υπογράμμισε ο επικεφαλής της νορβηγικής διπλωματίας.

"Ο λαός της Γάζας έχει επείγουσα ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και δεν πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις ενέργειες άλλων", τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.