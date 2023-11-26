Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από πυρά του στρατού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού χθες Σάββατο στη Δυτική Όχθη, οι τέσσερις εξ αυτών στην Τζενίν, οχυρό ένοπλων οργανώσεων στο βόρειο τμήμα της περιοχής που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο για 56 χρόνια, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Γιατρός 25 ετών σκοτώθηκε χθες το πρωί μπροστά στο σπίτι του στην Καμπατίγια, κοντά στην Τζενίν. Άλλος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στην ελ Μπίρε, κοντά στη Ραμάλα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, κατά τη διάρκεια εισβολής του με τεθωρακισμένα οχήματα στην πόλη, που μετατράπηκε πρόσφατα σε θέατρο της πιο αιματηρής εφόδου στη Δυτική Όχθη τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια (14 νεκροί), σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός περικύκλωσε δημόσιο νοσοκομείο στην Τζενίν, όπως και την κλινική Ιμπν Σινά, κι ότι άνδρες του έψαξαν ασθενοφόρα.

Έκαναν επίσης λόγο για μάχες με αυτόματα όπλα.

Η επιχείρηση έγινε με φόντο την ανακωχή στον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε βομβαρδισμούς από αέρα, γη και θάλασσα στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας περίπου 15.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους πάνω από 6.100 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Παράλληλα η ήδη τεταμένη κατάσταση στη Δυτική Όχθη επιδεινώθηκε έκτοτε, με συνεχείς εξάρσεις της βίας. Κάπου 230 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών ή σε επιθέσεις εποίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

