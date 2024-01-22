Οι ΥΠΕΞ Ισραήλ και Παλαιστίνης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ και της Παλαιστίνης θα δουν σήμερα τους ομολόγους τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στα πιθανά βήματα για να υπάρξει συνολική συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στις δυο πλευρές, την ώρα που ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να μαίνεται.

Ο Ισραέλ Κατς και ο Ριάντ αλ Μάλικι έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν —αντίστοιχα το πρωί και το απόγευμα, σύμφωνα με την προσωρινή ημερήσια διάταξη— στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που θα είναι αφιερωμένο κυρίως στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και προβλέπεται να αποτιμηθεί επίσης η κατάσταση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας και ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου αναμένεται επίσης να είναι παρόντες.

Ενόψει του συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διένειμε στους 27 έγγραφο προς συζήτηση, στο οποίο προτείνεται οδικός χάρτης προς την επίλυση της ευρύτερης ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης. Στην καρδιά αυτού του εγγράφου βρίσκεται «προπαρασκευαστική ειρηνευτική σύνοδος» που προτείνεται να συνδιοργανωθεί από την ΕΕ, τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία. Προτείνεται να προσκληθούν οι ΗΠΑ και ο ΟΗΕ να αναλάβουν επίσης ρόλο συνδιοργανωτών.

Η σύνοδος θα γίνει ακόμα και στην περίπτωση που το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν, αλλά με διαβουλεύσεις μαζί τους σε κάθε βήμα, καθώς σκοπός είναι να καταρτιστεί λεπτομερές ειρηνευτικό σχέδιο, σύμφωνα με το κείμενο.

Το εσωτερικό έγγραφο, που περιήλθε σε γνώση αρκετών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, τονίζει πως στόχος-κλειδί είναι ίδρυση ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης που θα ζει πλάι στο Ισραήλ με «ειρήνη και ασφάλεια».

Αξιωματούχοι της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι το Ισραήλ δεν δείχνει σήμερα κανένα ενδιαφέρον για τη λεγόμενη λύση των δύο κρατών, επιμένουν όμως πως αυτή είναι η μοναδική οδός για να υπάρξει διαρκής ειρήνη.

Το έγγραφο υποδεικνύει πως στη σύνοδο θα πρέπει να αποφασιστεί ποιες «συνέπειες» θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέρη αν απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο, χωρίς να ξεκαθαρίζει ποιες θα ήταν αυτές.

Η ΕΕ συγκαταλέγεται στους κυριότερους παρόχους οικονομικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους, ενώ ταυτόχρονα έχει συνάψει ευρεία συμφωνία συνεργασίας με το Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει ζώνη ελεύθερου εμπορίου. Ορισμένοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν πως το διμερές εμπόριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για να ασκηθεί πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το εάν οι 27 θα ενέκριναν αυτή την ιδέα όμως δεν είναι διόλου βέβαιο. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Ουγγαρία χαρακτηρίζονται αφοσιωμένοι υποστηρικτές του Ισραήλ.

