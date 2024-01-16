Οι εκτεταμένες αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγονται κατά κουρδικών οργανώσεων στο βόρειο Ιράκ όσο και στη βόρεια Συρία, τέθηκαν επί τάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη σκιά της κλιμάκωσης των συγκρούσεων του τουρκικού στρατού στις περιοχές αυτές και τον θάνατο εννέα στρατιωτών την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Τούρκος πρόεδρος άφησε αιχμές ότι τα μέλη της παράνομης στην Τουρκία κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ, καθώς και η κουρδική πολιτοφυλακή στη βόρεια Συρία, την οποία η Άγκυρα συνδέει με το ΡΚΚ, υποστηρίζονται από ξένες δυνάμεις. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα, καθώς και σχεδόν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι υποστηρίζουν τις κουρδικές ένοπλες οργανώσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα ότι η χώρα του θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κατά των Κούρδων αυτονομιστών στο βόρειο Ιράκ και τη βόρεια Συρία, τονίζοντας: «Είτε είστε μαζί μας, είτε είστε εναντίον μας».

«Η αποφασιστική στρατηγική της Τουρκίας να εξαλείψει την τρομοκρατία στην πηγή της έχει ενοχλήσει περισσότερο εκείνους που θέλουν να δημιουργήσουν ένα κράτος τρομοκρατών στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «η απόπειρα παροχής όπλων, πυρομαχικών, εκπαίδευσης και χειραγώγησης της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης PKK έχουν αποκτήσει νέα δυναμική».

Υποστήριξε ακόμη ότι: «Οι εκτός συνόρων επιχειρήσεις μας έχουν αποτρέψει σχέδια πρόκλησης εσωτερικής αναταραχής στο εσωτερικό της Τουρκίας μέσω ενός κύματος παράτυπης μετανάστευσης. Η Τουρκία, με τις επιτυχημένες επιχειρήσεις εκτός συνόρων, έχει δείξει πολύ ξεκάθαρα ότι δεν θα δεχθεί "χειρουργικές επεμβάσεις" στο έδαφός της».

Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στα εδάφη των γειτονικών της χωρών στα νότια σύνορά της, λέγοντας: «Τους επόμενους μήνες, θα κάνουμε οπωσδήποτε νέα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από το ποιος λέει τι και ποιες απειλές εκτοξεύει. Οι επιχειρήσεις μας στην περιοχή αυτή θα συνεχιστούν μέχρι να διασφαλίσουμε κάθε σπιθαμή των βουνών του Βόρειου Ιράκ, που είναι η πηγή των τρομοκρατικών ενεργειών».

Όπως είπε, «όσο τα σχέδια των ιμπεριαλιστών για την εγκαθίδρυση ενός κράτους τρομοκρατών στο Ιράκ και τη Συρία βρίσκονται στο τραπέζι, κανείς μας δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Εάν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν δεν τηρούνται, τότε κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση να λάβει η Τουρκία τα απαραίτητα μέτρα για τη δική της ασφάλεια».

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, «σε πέντε ημέρες, 114 στόχοι και 78 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν ως αποτέλεσμα των αεροπορικών μας επιχειρήσεων. Καταστράφηκαν 60 κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις πυρομαχικών.

«Όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την επιβίωση, την ηρεμία και την ασφάλεια της χώρας μας, οι πάντες είτε είναι μαζί μας είτε εναντίον μας. Δεν υπάρχει μέση ή γκρίζα περιοχή σε αυτό το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

