Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με τις υπόνοιες σχεδιαζόμενης επίθεσης στον καθεδρικό ναό της Κολονίας.

Το Σάββατο οι αστυνομικές αρχές της Γερμανίας τέθηκαν σε συναγερμό καθώς υπήρχαν ενδείξεις για μια πιθανή επίθεση σε χώρους λατρείας την παραμονή της πρωτοχρονιά.

Ο συλληφθείς είναι ένας 30χρονος από το Τατζικιστάν «για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με την κρατική ασφάλεια» ανέφερε η αστυνομία της Κολονίας, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Κυριακής και ο ύποπτος θα κρατηθεί, με απόφαση δικαστηρίου, μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ είχε προειδοποιήσει για την αυξημένη απειλή ισλαμιστικής βίας στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη, καθώς ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας αυξάνει τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.