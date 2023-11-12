Ορατοί για μια ακόμα φορά έγιναν πριν λίγες ημέρες οι δορυφοί της Starlink, της εταιρείας του Έλον Μασκ, στον ουρανό της Ξάνθης.

Οι δορυφόροι του ιδιοκτήτη του Twitter έκαναν την εμφάνισή τους το βράδυ της Πέμπτης (09/11), προκαλώντας αναστάτωση σε όσους πολίτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους.

Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι εμφανίζονται να διασχίζουν τον ουρανό ο ένας πίσω από τον άλλο, όπως κάνουν συνήθως, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο θέαμα στον ουρανό της Ξάνθης.

Οι δορυφόροι της Starlink έχουν κατασκευαστεί με στόχο την παροχή γρήγορου ίντερνετ και στα πλέον απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη.

