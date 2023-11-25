Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο λέει ότι δέχτηκε ισραηλινά πυρά

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε σήμερα ότι μέλη της ειρηνευτικής αυτής δύναμης του ΟΗΕ χτυπήθηκαν από ισραηλινά πυρά καθώς έκαναν περιπολίες στην περιοχή Αουταρούν στον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Η UNIFIL καταδίκασε την επίθεση κατά των ειρηνευτικών της δυνάμεων, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά ανησυχητική».

«Υπενθυμίζουμε έντονα στα μέρη τις υποχρεώσεις τους να προστατεύουν μέλη ειρηνευτικών δυνάμεων και να αποφεύγουν να θέτουν σε κίνδυνο τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται για την αποκατάσταση της σταθερότητας», ανέφερε η ανακοίνωση της UNIFIL.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

