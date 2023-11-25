Γκουτέρες: Ας οικοδομήσουμε έναν κόσμο που αρνείται να ανεχθεί τη βία κατά των γυναικών οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε μορφή

Έκκληση για τη στήριξη της νομοθεσίας και των ολοκληρωμένων πολιτικών που ενισχύουν την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους τους τομείς, απευθύνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μία τρομερή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μία κρίση δημόσιας υγείας και ένα σημαντικό εμπόδιο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι επίμονη, διαδεδομένη και επιδεινώνεται. Από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση μέχρι τις γυναικοκτονίες, η βία παίρνει πολλές μορφές. Αλλά όλες έχουν τις ρίζες τους στη διαρθρωτική αδικία, που εδραιώνεται από χιλιετίες πατριαρχίας» σημειώνει στην αρχή του μηνύματός του.

Ταυτόχρονα, παρατηρεί πως σήμερα «εξακολουθούμε να ζούμε σε μια ανδροκρατούμενη κουλτούρα που αφήνει τις γυναίκες ευάλωτες αρνούμενες την ισότητα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα τους» και προσθέτει: «Όλοι πληρώνουμε το τίμημα: οι κοινωνίες μας είναι λιγότερο ειρηνικές, οι οικονομίες μας λιγότερο ευημερούσες, ο κόσμος μας λιγότερο δίκαιος».

Σε αυτή την κατάσταση αντιδιαστέλει πως ένας διαφορετικός κόσμος είναι εφικτός και τονίζει: «Το φετινό θέμα της εκστρατείας UNiTE – "Επενδύστε στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών" – μας καλεί όλους να αναλάβουμε δράση. Να υποστηρίξουμε τη νομοθεσία και τις ολοκληρωμένες πολιτικές που ενισχύουν την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους τους τομείς. Να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην πρόληψη και την υποστήριξη των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών.Να ακούσουμε τις επιζήσασες και να τερματίσουμε την ατιμωρησία των δραστών παντού. Να σταθούμε στο πλευρό των ακτιβιστριών και να προωθήσουμε την ηγεσία των γυναικών σε κάθε στάδιο της λήψης αποφάσεων».

Περαιώνοντας το μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ εκφράζει την προτροπή: «Ας οικοδομήσουμε έναν κόσμο που αρνείται να ανεχθεί τη βία κατά των γυναικών οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε μορφή, μια για πάντα».

