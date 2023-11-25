Λογαριασμός
Αίγυπτος: «Θετικά μηνύματα» για πιθανή παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου (SIS), δήλωσε ότι η χώρα διεξάγει εκτενείς συνομιλίες με όλα τα μέρη  για την παράταση της τετραήμερης εκεχειρίας

Γάζα

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε θετικά μηνύματα από όλα τα μέρη σχετικά με πιθανή παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα για μία ή δύο ημέρες.

Ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου (SIS), δήλωσε ότι η χώρα διεξάγει εκτενείς συνομιλίες με όλα τα μέρη για την επίτευξη συμφωνίας για την παράταση της τετραήμερης εκεχειρίας, η οποία «σημαίνει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων από τη Γάζα και Παλαιστίνιων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές».
 

