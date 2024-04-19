Πύραυλοι του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως επιφυλάσσεται «του δικαιώματός να αμυνθεί» έναντι του Ιράν, μετά την ιρανική επίθεση του σαββατοκύριακου με πάνω από 350 drones και πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον της ισραηλινής επικράτειάς, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

🚨 BREAKING: IRAN CLEARS AIRSPACE AFTER ISRAELI STRIKE



Iran has promised an intense and brutal response to any attack on Iranian soil by Israel.



Tonight, multiple reports and U.S. officials have confirmed that the IDF has hit a site inside of Iran.



Moments later, Iran cleared… https://t.co/NAdMHqQ4pZ pic.twitter.com/9doY6ZTqOJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2024

Δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για τα μέσα, ούτε την ημερομηνία, ούτε τους στόχους ενδεχόμενης επιχείρησης ανταπόδοσης.

Στο μεταξύ, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μεταδίδει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου της πόλης Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν), προσθέτοντας ότι ο λόγος δεν είναι ακόμη γνωστός και ότι «διενεργούνται έρευνες».

Το Ιράν ανέστειλε τις πτήσεις πάνω από πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής πόλης Ισφαχάν.

«Οι πτήσεις πάνω από τις πόλεις Ισφαχάν, Σιράζ και Τεχεράνης έχουν ανασταλεί», αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν ενεργοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες την αντιαεροπορική άμυνα σε διάφορες επαρχίες, εν μέσω πληροφοριών για «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί έγιναν τα ξημερώματα στη Σουέιντα, στη νότια Συρία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ιδρυτής ειδησεογραφικού ιστότοπου της περιοχής, την ώρα που μεταδίδονται πληροφορίες για τουλάχιστον τρεις «ισχυρές εκρήξεις» στο Ιράν.

«Έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον θέσης ραντάρ του συριακού στρατού στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Σουέιντα», εξήγησε ο Ραγιάν Μαρούφ, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να διευκρινίσει από ποιον.

Σειρήνες ηχούν σε πόλεις κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, λόγω της ύποπτης εισόδου ενός εχθρικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο του Ισραήλ.

Αρκετά drones «καταρρίφθηκαν» από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως, τουλάχιστον «μέχρι στιγμής», δεν υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση με πυραύλους, διαβεβαίωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της ιρανικής υπηρεσίας διαστήματος.

«Ως αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει αεροπορική επίθεση από το εξωτερικό στην Ισφαχάν ή σε άλλες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο Χουσέιν Νταλιριάν μέσω X, αντικρούοντας τις πληροφορίες αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου για επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο δημοσίευσε μια ανάρτηση στο X στην οποία έγραφε «Το Ισραήλ έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν χωρίς να εισέρχεται στον ιρανικό εναέριο χώρο από αεροσκάφη πάνω από τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ».

Israel has the ability to conduct strikes against targets inside Iran without entering Iranian air space from aircraft over Syrian and Iraqi airspace — Marco Rubio (@marcorubio) April 19, 2024

Νωρίτερα ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υποσχέθηκε ότι η Τεχεράνη θα κάνει το Ισραήλ να «μετανιώσει» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι ενέργειες νόμιμης άμυνας και τα αντίμετρα του Ιράν τερματίστηκαν, επομένως το τρομοκρατικό ισραηλινό καθεστώς θα πρέπει να σταματήσει οποιονδήποτε στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό εναντίον των συμφερόντων μας», είπε ο Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Σε περίπτωση χρήσης βίας από το ισραηλινό καθεστώς και παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας μας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα διστάσει δευτερόλεπτο να επαναβεβαιώσει τα δικαιώματά της ανταποδίδοντας με αποφασιστικό και επαρκή τρόπο για να μετανιώσει το καθεστώς αυτό για τις πράξεις του», πρόσθεσε.

