Κρίση στην Αϊτή: Οι ΗΠΑ απελαύνουν πάνω από πενήντα Αϊτινούς

Πάνω από πενήντα Αϊτινοί που βρίσκονταν παράτυπα στις ΗΠΑ απελάθηκαν χθες Πέμπτη από τις αμερικανικές αρχές, οδηγήθηκαν πίσω στη χώρα τους, μεγάλο μέρος της οποίας λυμαίνονται πάνοπλες συμμορίες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της υπηρεσίας μετανάστευσης της Αϊτής.

Σαράντα άνδρες και δώδεκα γυναίκες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Καπ Αϊτιάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου εξακολουθεί να λειτουργεί το διεθνές αεροδρόμιο, διευκρίνισε οι αξιωματούχος.

Στα τέλη Μαρτίου, πάνω από 480 οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούσαν να κηρυχθεί μορατόριουμ «στις απελάσεις στην Αϊτή» με επιστολή τους στον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους υπουργούς του Άντονι Μπλίνκεν (Εξωτερικών) και Αλεχάντρο Μαγιόρκας (Εσωτερικής Ασφαλείας, είναι αρμόδιος για τη μετανάστευση).

«Ελλείψει θεσμών σε λειτουργία, ένοπλες ομάδες τρομοκρατούν τον πληθυσμό επιδιδόμενες σε συστηματικούς βιασμούς, απαγωγές χωρίς διάκριση και μαζικούς σκοτωμούς με πλήρη ατιμωρησία», τόνιζαν.

Ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και χώρες μέλη της ΕΕ απομάκρυναν τις τελευταίες εβδομάδες εσπευσμένα προσωπικό ή/και υπηκόους τους εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης.

Τα εννέα μέλη του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου μετάβασης στην Αϊτή ονομάστηκαν την Τρίτη, με εκτελεστικό διάταγμα. Το συμβούλιο αυτό καλείται να εγγυηθεί την πολιτική μετάβαση, ενώ ο αμφισβητούμενος πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, ο οποίος αποδέχθηκε να παραιτηθεί τον Μάρτιο, αναμένεται να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του ανοίγοντας τον δρόμο για την προσπάθεια αποκατάστασης της σταθερότητας και διεξαγωγής εκλογών.

Στην Αϊτή, που δεν έχει ούτε πρόεδρο ούτε κοινοβούλιο, έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016.

Η πρωτεύουσα βρίσκεται κατά το 80% στα χέρια των συμμοριών, που κατηγορούνται για αναρίθμητες ωμότητες — φόνους, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα...

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πως λίγοι λιγότεροι από 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς μέσα σ’ έναν μήνα· προσέφυγαν σε επαρχίες για να προστατευθούν από τις επιθέσεις των συμμοριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.