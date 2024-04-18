Η διάλυση της UNRWA θα επιτάχυνε τον λιμό στη Γάζα, λέει ο επικεφαλής της υπηρεσίας

Η διάλυση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, της UNRWA, θα επιτάχυνε τον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας και θα καταδίκαζε μια ολόκληρη γενιά παιδιών στην «απελπισία», τροφοδοτώντας «ατελείωτους κύκλους βίας», προειδοποίησε ο επικεφαλής της χθες Τετάρτη.

Η υπηρεσία, που μετρά πάνω από 30.000 εργαζόμενους στην περιοχή (στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στη Συρία), έχει κατηγορηθεί από το Ισραήλ πως απασχολεί «πάνω από 400 τρομοκράτες» στη Γάζα. Δώδεκα υπάλληλοί της φέρονται, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, να ενεπλάκησαν άμεσα στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου, η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι κατηγορίες αυτές είχαν αποτέλεσμα την αναστολή της χρηματοδότησης της υπηρεσίας από χώρες που συγκαταλέγονται στους βασικούς χορηγούς της — αν και ορισμένες την αποκατέστησαν έκτοτε.

Παρ’ όλ’ αυτά, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, που δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1949, παραμένει «η σπονδυλική στήλη των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, επανέλαβε χθες Τετάρτη ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ο επικεφαλής της Φιλίπ Λαζαρινί, καταγγέλλοντας την «ύπουλη» εκστρατεία με σκοπό να τερματιστεί το έργο που επιτελεί.

«Η διάλυση της UNRWA θα είχε συνέπειες με διάρκεια», προειδοποίησε.

«Βραχυπρόθεσμα, θα επιδείνωνε την ανθρωπιστική κρίση και θα επιτάχυνε την εκδήλωση λιμού» στη Λωρίδα της Γάζας, εξήγησε.

Ο λιμός απειλεί ήδη το βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, όπου έχουν σκοτωθεί σχεδόν 34.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, αφότου άρχισαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας για να «αφανιστεί» η Χαμάς, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Μακροπρόθεσμα, θα θέσει σε κίνδυνο τη μετάβαση σε κατάπαυση του πυρός και στην ‘επόμενη μέρα’, στερώντας από τον τραυματισμένο πληθυσμό απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες», επέμεινε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, η οποία διαχειρίζεται σχολεία και νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο το τεράστιο καθήκον να επιστρέψουν στα σχολεία σχεδόν μισό εκατομμύριο σκληρά δοκιμαζόμενα κορίτσια και αγόρια. Αν δεν προσφέρουμε εκπαίδευση, μια γενιά ολόκληρη θα καταδικαστεί στην απελπισία — τροφοδοτώντας την οργή, την εχθρότητα και τους κύκλους βίας δίχως τέλος».

Παράλληλα, τίμησε τους 178 εργαζόμενους της UNRWA που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, τηρώντας, μαζί με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενός λεπτού σιγή για τους ανθρώπους που εργάζονταν στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και πλήρωσαν το πιο βαρύ τίμημα αφότου ξέσπασε αυτός ο πόλεμος.

Μετά τις καταγγελίες του Ισραήλ, ο ΟΗΕ απέπεμψε αμέσως τους υπαλλήλους που κατηγορήθηκαν και άρχισε να διενεργεί εσωτερική έρευνα, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες ανέθεσε παράλληλα σε ανεξάρτητη ομάδα υπό την προεδρία της πρώην ΥΠΕΞ της Γαλλίας Κατρίν Κολονά αποστολή αξιολόγησης της UNRWA και της «ουδετερότητάς» της.

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, υποστήριξε πως «ένας από τους βασικούς στόχους της UNRWA είναι να κάνει πλύση εγκεφάλου στα παιδιά, να τους ενσταλάξει την ιδέα πως θα μπορέσουν να καταστρέψουν το Ισραήλ με την επιστροφή τους», ενώ ανέφερε πως η χώρα του έχει «πλημμυρίσει από εκατομμύρια απόγονους παλαιστινίων προσφύγων». Πρόσθεσε πως «είναι καιρός να τερματιστεί η χρηματοδότηση της UNRWA», διαβεβαιώνοντας πως μπορούν να την αντικαταστήσουν ΜΚΟ και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η κυρία Κολονά αναμένεται να επιδώσει την τελική έκθεσή της για την υπηρεσία τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.