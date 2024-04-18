Δεν παύεται ο υπουργός της κυβέρνησης Μπάιντεν που είναι αρμόδιος για τη μετανάστευση

Ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Αλεχάντρο Μαγιόρκας, καθ’ ύλην αρμόδιος για τη μετανάστευση, βγήκε αλώβητος από τη δίκη στην οποία τον παρέπεμψαν οι Ρεπουμπλικάνοι, κατηγορώντας τον πως προκάλεσε κρίση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Δεν χρειάστηκαν παρά λίγες ώρες προκειμένου η Γερουσία, όπου έχουν οριακή πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί, να αποφανθεί πως η διαδικασία που κινήθηκε σε βάρος του αξιωματούχου ήταν ανυπόστατη.

Καθώς η χώρα διανύει εκλογική χρονιά, η μετανάστευση έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της εκστρατείας ενόψει της αναμέτρησης ανάμεσα στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική δεξιά κατηγόρησε τον υπουργό Αλεχάντρο Μαγιόρκας πως μετέτρεψε τα νότια σύνορα των ΗΠΑ σε σουρωτήρι.

Για αυτόν τον λόγο κίνησε διαδικασία παραπομπής του σε δίκη και παύσης του.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, ο 64χρονος υπουργός παραπέμφθηκε έτσι σε δίκη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία έχει οριακή πλειοψηφία η συντηρητική παράταξη.

1876

Όπως επιβάλλει το Σύνταγμα, η Γερουσία, το άλλο σώμα του αμερικανικού Κογκρέσου, άρχισε χθες τη δίκη του.

Η διαδικασία άρχισε με κάθε επισημότητα νωρίς το απόγευμα, αλλά ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, αφού οι Δημοκρατικοί ψήφισαν μαζικά εναντίον της καθαίρεσης του κ. Μαγιόρκας.

Η παράταξη του κ. Μπάιντεν σχολίασε πως η αντιπολίτευση προσπάθησε να μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο τον υπουργό, γεννημένο στην Κούβα, για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ενώ δεν απομένουν ούτε επτά μήνες ως τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η πιο πρόσφατη παραπομπή υπουργού σε δίκη στη Γερουσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανάγεται στο... 1876. Ο τότε υπουργός Πολέμου Γουίλιαμ Μπέλναπ, κατηγορούμενος για διαφθορά, παραιτήθηκε προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ ορίζει πως το Κογκρέσο μπορεί να παύσει τον πρόεδρο, υπουργό του, ή ακόμη ομοσπονδιακό δικαστή, αν αποδειχθεί πως διέπραξε «προδοσία», ενέχεται σε «διαφθορά», ή «εγκλήματα ή σοβαρά αδικήματα».

«Σπατάλη πολύτιμου χρόνου»

Ο ενδιαφερόμενος, ο Αλεχάντρο Μαγιόρκας, απέρριψε επανειλημμένα τις κατηγορίες των Ρεπουμπλικάνων, προσάπτοντάς τους πως «σπαταλούν πολύτιμο χρόνο και χρήμα των φορολογουμένων» με αυτή τη διαδικασία, που χαρακτήρισε «πολιτικό ελιγμό» και «φάρσα».

Μολαταύτα, η μετανάστευση συνεχίζει να αποτελεί οδυνηρό πονοκέφαλο για τον Τζο Μπάιντεν.

Ρεπουμπλικάνοι, ιδίως οι πιστοί του πρώην προέδρου Τραμπ, με ρητορική άκρως αντιμεταναστευτική, κατηγορούν τον Δημοκρατικό πρόεδρο ότι μένει άπραγος την ώρα που η χώρα υφίσταται, κατ’ αυτούς, «εισβολή», επισείοντας τους αριθμούς-ρεκόρ των συλλήψεων μεταναστών χωρίς έγγραφα στα σύνορα — έφθασαν τις 302.000 τον Δεκέμβριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται συχνά σε σοκαριστικούς, ιδιαζόντως ειδεχθείς φόνους, που υπογραμμίζει πως διαπράχθηκαν από ανθρώπους που μπήκαν παράνομα στις ΗΠΑ, επιδιώκοντας να δημιουργήσει την αίσθηση πως η χώρα σαρώνεται από κύμα εγκληματικότητας οφειλόμενο στους παράτυπους μετανάστες.

Όμως ούτε οι διαθέσιμες στατιστικές της αστυνομίας στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις, ούτε οι μελέτες που εκπονούνται από ειδικούς τεκμηριώνουν πως εκδηλώνεται στην πραγματικότητα τέτοιο φαινόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

