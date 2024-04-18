Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση.

Στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή που υιοθέτησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες χθες Τετάρτη αργά το βράδυ επισημαίνονται τα εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά και κατηγορηματικά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ κι επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ισραήλ και τη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην περιφερειακή σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ιράν και τους πληρεξουσίους του να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις και προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι η ΕΕ θα λάβει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Ιράν, ιδίως σε σχέση με τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους πυραύλους. Τονίζουν, ακόμη, ότι «η ΕΕ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη συμβολή στην αποκλιμάκωση και στην ασφάλεια στην περιοχή».

Συγχρόνως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με συμμάχους και εταίρους του για να τερματιστεί χωρίς καθυστέρηση η κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και ζητεί την εφαρμογή της απόφασης 2728 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προβλέπει «άμεση κατάπαυση του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων, καθώς και την παροχή πλήρους, ταχείας, ασφαλούς και ανεμπόδιστης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια» για τους Παλαιστίνιους που την έχουν ανάγκη. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη «διαρκή βιώσιμη ειρήνη βασισμένη στη λύση των δύο κρατών».

Για τον Λίβανο, οι ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν στα συμπεράσματά τους ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους προκειμένου «να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή και ιδίως στον Λίβανο». Υπενθυμίζεται η ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ προς τον Λίβανο και τον λιβανικό λαό και αναγνωρίζονται οι δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο Λίβανος στο εσωτερικό και ως αποτέλεσμα των περιφερειακών εντάσεων. Αναφέρεται, επίσης, ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα του Λιβάνου, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης της υποστήριξης στις ένοπλες δυνάμεις του.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της ΕΕ να υποστηρίξει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής που έχουν ανάγκη, καθώς και την παροχή υποστήριξης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρεμπορίας. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες για ασφαλείς, εθελοντικές, αξιοπρεπείς επιστροφές Σύρων προσφύγων, όπως ορίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

