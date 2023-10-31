Λαβρόφ: «Aπαράδεκτες» οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο έδαφος της Συρίας

O Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Σύρο ομόλογό του Φαϊζάλ Μεκντάντ συζήτησε την ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ επισήμανε «το απαράδεκτο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο συριακό έδαφος, οι οποίες έχουν γίνει πιο συχνές εν μέσω των γεγονότων γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» και «τον κίνδυνο των προσπαθειών εξωτερικών δυνάμεων να μετατρέψουν τη Μέση Ανατολή σε αρένα ξεκαθαρίσματος γεωπολιτικών λογαριασμών».

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι τα αεροσκάφη του έπληξαν υποδομές του συριακού στρατού και εκτοξευτές όλμων, ως απάντηση στις εκτοξεύσεις πυραύλων από τη Συρία προς το Ισραήλ.

Η διευθέτηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ήταν το θέμα της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις όπως και για την συνεργασία στο φόρουμ της ομάδας των χωρών BRICS, στην οποία η Σαουδική Αραβία πρόκειται να ενταχθεί την 1η Ιανουαρίου.

Η Ρωσία, κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου, συντόνισε τις περικοπές παραγωγής με τη Σαουδική Αραβία κατά το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο της ομάδας ΟΠΕΚ+, προκειμένου να στηρίξει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

