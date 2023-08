Η αεροσυνοδός του Πριγκόζιν παραπονέθηκε για καθυστέρηση στην πτήση του Embraer λόγω «ανεξήγητων επισκευών» Κόσμος 13:51, 24.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η πληροφορία έρχεται στον απόηχο της φημολογίας ότι εκρηκτικά, κρυμμένα σε κιβώτιο με ακριβό κρασί, φορτώθηκαν στο μοιραίο αεροσκάφος