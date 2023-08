Γεβγκένι Πριγκόζιν: Τα τρία σενάρια για το θάνατό του, και το τέταρτο που ανατρέπει όλα τα προηγούμενα

Ο Πριγκόζιν βρέθηκε στο στενό κύκλο του Πούτιν, απέκτησε μεγάλη εξουσία και πλούτη, και η ομάδα του ήταν το «μακρύ χέρι» της Ρωσίας

Τρία βασικά σενάρια για το θάνατο του επικεφαλής της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner Γεβγένι Πριγκόζιν, και ένα ακόμα σενάριο που ανατρέπει όλα τα προηγούμενα, ανέφερε το ουκρανικό κανάλι Nexta. Ο επονομαζόμενος «σεφ του Πούτιν», βρέθηκε στο στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου, απέκτησε μεγάλη εξουσία και πλούτη, και η ομάδα του ήταν το «μακρύ χέρι» της Ρωσίας σε διάφορα μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, την Αφρική και τη Συρία. Ήταν αδίστακτος, και μετά τις εκρήξεις οργής του κατά της Μόσχας στο Μπαχμούτ, δεν δίστασε να στραφεί και κατά του ίδιου του Πούτιν. Στις 24 Ιουνίου προέλασε στη Μόσχα με χιλιάδες «Βαγκνεριστές», ταπεινώνοντας το αφεντικό του, που χρειάστηκε τη μεσολάβηση του λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο για να «λυθεί» το θέμα.



Σενάριο Νο. 1: το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν (αεροσκάφος τύπου Embraer-135) καταρρίφθηκε. Το κανάλι του Telegram «Grey Zone», που σχετίζεται με την Ομάδα Wagner, έγραψε αμέσως ότι το τζετ Embraer του Πριγκόζιν καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικά πυρά.



⚡️⚡️⚡️ It was not a military plane that went down in the Tver region, but an Embraer 600 business jet with the flight number RA-02795.



According to Rosgvardia, the crashed plane listed Yevgeny Prigozhin among the passengers, Rosaviatsia reported.



The moment of the Embraer plane… pic.twitter.com/vS3EjqWgP8 — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023

«Οι κάτοικοι της περιοχής πριν από την πτώση του αεροπλάνου άκουσαν δύο εκρήξεις που είναι χαρακτηριστικές για την αεράμυνα, και αυτό είναι επιβεβαιώθηκε από τα ίχνη της πτώσης στον ουρανό σε ένα από τα βίντεο, καθώς και από τα λόγια "άμεσων αυτοπτών μαρτύρων». Το κανάλι αργότερα δημοσίευσε φωτογραφίες από αυτές τις εκρήξεις και τα ίχνη αναστροφής.



Η εκδοχή για «λανθασμένη» εκτόξευση αντιαεροπορικού πυραύλου μπορεί να επιλεγεί ως η κύρια, σύμφωνα με το κανάλι του Telegram «Rybar» που συνδέεται με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.



Σενάριο Νο. 2: Έκρηξη μέσα στο Embraer. Αργότερα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το Κρεμλίνο, όπως το προπαγανδιστικό «Tsargrad», άρχισαν να διακινούν το σενάριο ότι το αεροσκάφος συνετρίβη εξαιτίας έκρηξης μέσα στο αεροσκάφος, και όχι αντιαεροπορικών πυρών. «Υπάρχουν μαρτυρίες ότι την τελευταία στιγμή στο πλοίο φόρτωσαν ένα συγκεκριμένο δώρο με τη μορφή ενός κιβωτίου που είχε ακριβό κρασί. Και τώρα εξετάζεται η εκδοχή ότι σε αυτό το κουτί θα μπορούσε να είναι μια βόμβα», γράφει το κανάλι.

‼️ State TV channel Russia 24: Yevgeny Prigozhin has died



This is the first official report at the federal level about his death.



Russian media publish photos from the crash site of an Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 business jet.



Meanwhile, Putin has urgently left Kursk.



"If… pic.twitter.com/9iCi2Z47cl — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023

Σενάριο Νο. 3: όλα τα…. σενάρια. «Εξετάζονται όλες οι εκδοχές του τι συνέβη, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων του πιλότου, τεχνικών δυσλειτουργιών και εξωτερικών παραγόντων», δήλωσε στο κανάλι RBC πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Ρωσία.



Η Ανακριτική Επιτροπή έχει σχηματίσει δικογραφία για «παράβαση των κανόνων λειτουργίας των αεροπορικών μεταφορών».



Το σενάριο που ανατρέπει όλα τα σενάρια. Η Ρωσίδα προπαγανδίστρια Μαργκαρίτα Σιμονιάν δήλωσε στο κανάλι της στο Telegram ότι «μεταξύ των εκδοχών που συζητούνται» για τη συντριβή του τζετ του Πριγκόζιν υπάρχει και αυτή της σκηνοθεσίας του θανάτου του. Ρωσική εφημερίδα και μια σειρά από άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης υπενθυμίζουν δύο περιπτώσεις όπου τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το θάνατο του ιδιοκτήτη της PMC Wagner. Το 2019, έγραψαν ότι το «αφεντικό» της παραστρατιωτικής ομάδας σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στο Κονγκό, και το 2022 ότι σκοτώθηκε στη Ποπάσναγια, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ στη βορειοανατολική Ουκρανία.



The leaders of "Wagner" confirm the fact of the death of Prigozhin and Utkin, - said the gauleiter of Zaporizhzhia Region, Rogov.



Some Russian media, citing their sources, also claim that Prigozhin and Utkin were on board the crashed business jet.



The Russian Investigative… pic.twitter.com/RbQfAVTdtb — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023

This is what the building of the PMC "Wagner" Center in St. Petersburg looks now. pic.twitter.com/f9kPvFZzHW — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.