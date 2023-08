Μαχητές της Wagner απειλούν: «Να μας περιμένετε» - Ρωσικά ΜΜΕ υμνούν Πριγκόζιν, «δείχνουν» το Κίεβο για τον θάνατό του Κόσμος 10:57, 24.08.2023 linkedin

Υπήρχε «σχέδιο κινητοποίησης» σε περίπτωση θανάτου του - «Αναπαύσου εν ειρήνη, ανήσυχε ήρωα». Τα ρωσικά ΜΜΕ «εξυμνούν» τον Πριγκόζιν, και απορρίπτουν το σενάριο ότι η Μόσχα δολοφόνησε τον Ρώσο πολέμαρχο