Συλλυπητήριο μήνυμα στον Αμερικανό oμόλογό του, Τζο Μπάιντεν, για τον θάνατο του βετεράνου αμερικανού διπλωμάτη Χένρι Κίσινγκερ (Henry Kissinger), απέστειλε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο Κίσινγκερ ήταν ένας "παλαιός καλός φίλος" του κινεζικού λαού και θα μείνει στη μνήμη μας για την ειλικρινή αφοσίωσή του στις σινοαμερικανικές σχέσεις», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Γουάνγκ Γουενμπίν.

Το υπουργείο χαιρέτισε την «ιστορική συμβολή» του Κίσινγκερ, ο οποίος «υποστήριζε επί μακρόν την ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, επισκέφθηκε την Κίνα περισσότερες από εκατό φορές και συνεισέφερε ιστορικά στην προώθηση της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών".

«Μια τεράστια απώλεια»

Η κρατική τηλεόραση και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Μια εποχή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών τελειώνει», έγραψε χρήστης του κινεζικού κοινωνικού δικτύου Weibo.

«Ήταν μια απαραίτητη και σημαντική προσωπικότητα στις σινο-αμερικανικές σχέσεις», έγραψε ένας άλλος.

«Αυτή είναι μια τεράστια απώλεια για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο», έγραψε ο Κινέζος πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες Σι Φενγκ στο X (πρώην Twitter), αναφέροντας ότι είναι "συντετριμμένος".

Σε μια μακροσκελή νεκρολογία που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV επαίνεσε την «ιστορική συμβολή του στο άνοιγμα της θύρας στις σινοαμερικανικές σχέσεις».

Ο Κίσινγκερ είχε δει την εικόνα του να αμαυρώνεται από σκοτεινές σελίδες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η υποστήριξη για το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή ή η εισβολή στο Ανατολικό Τιμόρ το 1975 και, φυσικά, ο πόλεμος του Βιετνάμ.

Αλλά στην Κίνα, τιμάται εδώ και καιρό ως «παλιός φίλος του κινεζικού λαού» επειδή υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην προσέγγιση Ουάσινγκτον-Πεκίνου τα χρόνια του 1970, βοηθώντας την ασιατική χώρα να σπάσει την απομόνωσή της.

Ο Κίσινγκερ επισκέφθηκε την Κίνα τον Ιούλιο του 2023, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Χένρι Κίσινγκερ ταξίδεψε κρυφά στο Πεκίνο τον Ιούλιο του 1971 για να δημιουργήσει δεσμούς με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ανοίγοντας το δρόμο για την ιστορική επίσκεψη του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στην κινεζική πρωτεύουσα το 1972.

Αυτό το χέρι που απλώθηκε στην Κίνα έβαλε τέλος στην απομόνωση του ασιατικού γίγαντα και συνέβαλε στην άνοδο του Πεκίνου, αρχικά οικονομικά, στην παγκόσμια σκηνή.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης απέκτησε περιουσία ως σύμβουλος εταιρειών για το πώς να επενδύσουν στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου φέτος στο Πεκίνο, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, δήλωσε ότι «η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Κίνα χρειάζεται διπλωματική σοφία τύπου Κίσιντζερ».

