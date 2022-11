Halloween στον Λευκό Οίκο – Εντυπωσιακός στολισμός και ευχές από τον Μπάιντεν (βίντεο)

Το πρώτο τους Halloween στον Λευκό Οίκο έκαναν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ, η οποία μάλιστα «ντύθηκε» πεταλούδα για να μοιράσει γλυκά και καραμέλες στα παιδάκια.

Το πρώτο τους Halloween στον Λευκό Οίκο έκαναν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ, η οποία μάλιστα «ντύθηκε» πεταλούδα για να μοιράσει γλυκά και καραμέλες στα παιδάκια.

Η νότια πτέρυγα του Λευκού Οίκου ήταν διακοσμημένη ανάλογα ενώ ακουγόταν και τραγούδια όπως τα «Ring of Fire», «Psycho» και «Hall of the Mountain King», που ταιριάζουν στην περίσταση.

Happy Halloween from the Biden-Harris Administration. pic.twitter.com/CyOZTE3aLv — The White House (@WhiteHouse) November 1, 2022

Το προεδρικό ζεύγος κέρασε τα παιδάκια που βρέθηκαν στο event του στολισμένου Λευκού Οίκου για το παραδοσιακό trick or treat.

Δείτε ακόμα: Μέγκαν Φοξ και Machine Gun Kelly έζησαν έντονα το Halloween – Εξαγριωμένοι χριστιανοί τους «κυνηγούν» λόγω αμφίεσης (video)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.