Δικαστήριο στο Βιετνάμ καταδίκασε σήμερα σε θάνατο την Τρουόνγκ Μάι Λαν (Truong My Lan), επικεφαλής ενός κολοσσού στον τομέα των ακινήτων, για τον ρόλο της σε μια υπόθεση οικονομικής απάτης ύψους 304 τρισεκατομμυρίων ντονγκ (12,46 δισ. δολάρια ΗΠΑ), τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας.

Η Λαν, επικεφαλής του ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Van Thinh Phat, κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβιάσεις τραπεζικών κανόνων, όπως ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ.

Οι συνήγοροι της Λαν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Η Λαν και οι συνεργοί της κατηγορούνταν ότι απέσπασαν περισσότερα από 304 τρισ. ντονγκ από την τράπεζα Stock Commercial Bank (SCB), την οποία ήλεγχε ουσιαστικά μέσω δεκάδων πληρεξουσίων, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο κατάλογος των κατηγορουμένων περιελάμβανε πρώην αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας, πρώην μέλη της κυβέρνησης καθώς και στελέχη της εμπλεκόμενης τράπεζας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ποινή του θανάτου μόνο για την Τρουόνγκ, που θεωρείτο ως ο εγκέφαλος της επιχείρησης.

Από τις αρχές του 2018 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, όταν το κράτος διέσωσε την SCB έπειτα από εκροή καταθέσεων, η Λαν ιδιοποιήθηκε μεγάλα ποσά κανονίζοντας παράνομα δάνεια προς εικονικές εταιρίες, ανέφεραν οι ανακριτές.

Η Λαμ θα εφεσιβάλει την απόφαση, δήλωσε στο Reuters μέλος της οικογένειάς της πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Επιχείρηση «φλεγόμενος κλίβανος»»

Η δίκη, που ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου και τελείωσε νωρίτερα απ' ό,τι προβλεπόταν, ήρθε στο πλαίσιο μιας εκστρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς την οποία ο ηγέτης του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος Νγκουγέν Φου Τρονγκ έχει δεσμευθεί εδώ και χρόνια να ξεριζώσει, αν και με ελάχιστα απτά αποτελέσματα.

Η εκστρατεία καταστολής, με την επωνυμία "φλεγόμενος κλίβανος", έχει οδηγήσει στην άσκηση διώξεων σε βάρος εκατοντάδων υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων και σημαντικών επιχειρηματικών στελεχών ή στην παραίτησή τους.

Κάποια στιγμή το 2022, το χρηματιστήριο του Βιετνάμ κατέγραψε απώλειες 40 δισ. δολαρίων έπειτα από σειρά συλλήψεων στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

