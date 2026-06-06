Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

Στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας ΙΙ, Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης εξετάζονται σήμερα, Σάββατο οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δείτε εδώ τα θέματα στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία ΙΙ.

Δείτε εδώ τα θέματα στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών.

Δείτε εδώ τα θέματα στο μάθημα Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Αναμένεται να ανακοινωθούν και τα θέματα στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πηγή: skai.gr

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