Δασμοί: Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως καμιά χώρα δεν θα τη «γλιτώσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Κυριακή πως καμιά χώρα δεν πρόκειται να τη «γλιτώσει» από την επίθεση που έχει εξαπολύσει επιβάλλοντας «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς, «πάνω απ’ όλες η Κίνα», εναντίον της οποίας καταφέρθηκε εκ νέου, την επομένη εξαιρέσεων σε προϊόντα τεχνολογίας που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνησή του.

«Κανένας δεν θα γλιτώσει (...) ειδικά η Κίνα, η οποία μας μεταχειρίζεται με μακράν τον χειρότερο τρόπο», άστραψε και βρόντηξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Η προειδοποίηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφτηκε την επομένη της εξαίρεσης από τους επιπρόσθετους δασμούς —145% για την Κίνα— που παραχωρήθηκε από την κυβέρνησή του σε προϊόντα τεχνολογίας, κυρίως σε smartphones και υπολογιστές, καθώς και ημιαγωγούς.

«Εξετάζουμε τους ημιαγωγούς και το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού με ηλεκτρονικά προϊόντα», σημείωσε ο κ. Τραμπ.

Νωρίτερα χθες, ο υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησής του, ο Χάουαρντ Λούτνικ, είχε επίσης εκφραστεί για το ζήτημα, μιλώντας για συγκεκριμένους τομεακούς τελωνειακούς δασμούς, ειδικά για τους ημιαγωγούς, «πιθανόν σε έναν ή δυο μήνες».

«Ο πρόεδρος θα παρουσιάσει τη (δασμολογική) πολιτική του για τους ημιαγωγούς και τα φαρμακευτικά προϊόντα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην Κίνα για θεμελιώδη πράγματα που έχουμε ανάγκη. Τα φάρμακά μας και οι ημιαγωγοί μας πρέπει να παράγονται στην Αμερική», επέμεινε.

Οι αμερικανικές ανακοινώσεις έρχονται σε διαμετρική αντίθεση με όσα ζητεί η Κίνα, τη στιγμή που ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε η Κίνα προκαλεί αναταράξεις στις αγορές, με τις μετοχές να μοιάζουν να έχουν πάρει το τρενάκι του τρόμου, την τιμή του χρυσού στον ουρανό και την αγορά του αμερικανικού δημόσιου χρέους υπό πίεση.



Παρότι το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου αναγνώρισε το «μικρό βήμα» που έκανε η Ουάσιγκτον εξαιρώντας τα προϊόντα τεχνολογίας, «παροτρύνουμε τις ΗΠΑ να (...) κάνουν ένα μεγάλο βήμα για να διορθώσουν τα σφάλματά τους, να ακυρώσουν τελείως την κακή πρακτική των ανταποδοτικών τελωνειακών δασμών και να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο του αμοιβαίου σεβασμού», τόνισε εκπρόσωπός του χθες.

Ο προστατευτισμός «δεν οδηγεί πουθενά», επανέλαβε εξάλλου ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Nhân Dân, όργανο του κομμουνιστικού κόμματος του Βιετνάμ.

«Οι δυο χώρες μας πρέπει να προασπιστούν σθεναρά το πολυμερές εμπορικό σύστημα, τη σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων της βιομηχανίας του εφοδιασμού, καθώς και το διεθνές περιβάλλον ανοίγματος και συνεργασίας», ανέφερε ο κ. Σι στο άρθρο αυτό, που δημοσιεύτηκε την ημέρα που άρχισε στο Βιετνάμ περιοδεία στην Ασία.

Καθώς υφίσταται αθροιστικά τελωνειακούς δασμούς 145% στα προϊόντα της με αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, πλην εξαιρέσεων, το Πεκίνο ανταπέδωσε ανεβάζοντας στο 125% τους δικούς του δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα από το Σάββατο.

Ενώ ανέβασε ακόμη περισσότερο τους επιπρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα την περασμένη εβδομάδα, ο μεγιστάνας φάνηκε να δίνει ανάσα σε άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας αναστολή για 90 ημέρες των βαρύτερων δασμών και αφήνοντας να εφαρμόζονται δασμοί «βάσης» 10% μέχρι τότε.

Επικρίνοντας την επίθεση του κ. Τραμπ στο πεδίο του εμπορίου μια ημέρα νωρίτερα, το Πεκίνο αυτοπροβλήθηκε ως υπέρμαχος των φτωχότερων χωρών, απευθύνοντας έκκληση, μαζί με τη γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, να μην εφαρμοστούν οι επιπρόσθετοι δασμοί που θα κατάφερναν βαρύ πλήγμα σε «αναπτυσσόμενες χώρες», «ιδιαίτερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες εξ αυτών».



Οι δασμοί αυτοί «θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη και ανθρωπιστική κρίση», τόνισε ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο.

Παρά την κλιμάκωση των εντάσεων για το εμπόριο ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή «αισιόδοξος» για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.



Οι ΗΠΑ απορροφούν το 16,4% του συνόλου των κινεζικών εξαγωγών, με το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών να φθάνει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δεδομένα του Πεκίνου. Η Ουάσιγκτον εξεγείρεται για το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών.

Με αυτό το φόντο σύγκρουσης, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άρχισε σήμερα περιοδεία στη νοτιοανατολική Ασία. Μετά το Βιετνάμ, προγραμματίζει να ταξιδέψει στη Μαλαισία και στην Καμπότζη, για να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις της χώρας του και να την προβάλλει ως εταίρο άξιο εμπιστοσύνης.

Η αγορά της νοτιοανατολικής Ασίας έχει καίρια σημασία για τις κινεζικές εξαγωγές. Το 2024, οι χώρες του ASEAN (του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας), πρωτίστως το Βιετνάμ και η Μαλαισία, ήταν ο κυριότερος προορισμός κινεζικών προϊόντων, που έφθασαν σε αξία τα 586,5 δισ. δολάρια συνολικά, σύμφωνα με δεδομένα των κινεζικών τελωνείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.