Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ (Sergey Lavrov), χαρακτήρισε «παράξενες» τις δηλώσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σχετικά με την Ουκρανία.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουν πλέον ότι δεν είναι διαμεσολαβητές, αλλά βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Με εξέπληξε το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο Κογκρέσο, είπε ουσιαστικά το ίδιο. Ανέφερε ότι θα επιθυμούσε να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία μέσα στο τρέχον έτος, αλλά ότι οι πιθανότητες δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα υψηλές, επειδή οι πλευρές δεν είναι ακόμη έτοιμες για παραχωρήσεις, ιδιαίτερα η Ρωσία», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο RT, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύθηκε στο κανάλι του στο Max.

«Είναι πολύ παράξενο να ακούγονται τέτοια λόγια από έναν συμμετέχοντα στη συνάντηση στο Άνκορατζ στις 15 Αυγούστου του περασμένου έτους, όπου ο πρόεδρος Πούτιν αποδέχθηκε τις προτάσεις του προέδρου Τραμπ Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν τα πρώτα και πιο σημαντικά βήματα που θα επέτρεπαν τη διακοπή των εχθροπραξιών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για όλες τις πτυχές μιας πολιτικής διευθέτησης», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.



Πηγή: skai.gr

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