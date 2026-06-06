Με τον δικό τους ξεχωριστό και… τρελό τρόπο γιόρτασαν οι Παραγουανοί την επιστροφή της χώρας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έπειτα από 16 χρόνια και το τουρνουά του 2010, η Παραγουάη επιστρέφει στα «σαλόνια» του ποδοσφαίρου και θα δώσει τη δική της μάχη. Στο τελευταίο φιλικό της, επικράτησε με το ευρύ 4-0 της Νικαράγουας και έδειξε έτοιμη για τη μεγάλη διοργάνωση.

Πήραν μάλλον και ένα φοβερό μπουστάρισμα από την ατμόσφαιρα που είχαν προετοιμάσει άπαντες στην ομοσπονδία της χώρας, αφού έγιναν μάρτυρες ενός μυθικού σόου.

Χιλιάδες πυροτεχνήματα κάλυψαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο της Ασουνσιόν, δημιουργώντας μια συγκλονιστική εικόνα. Η νύχτα έγινε μέρα, ενώ από τα πλάνα από drones δεν φαίνεται καθαρά το γήπεδο…



🇵🇾⚽️🏆 MUNDIAL 2026: ¡ESPECTACULAR!



La afición de Paraguay abarrotó por completo el Estadio Defensores del Chaco para despedir a la Albirroja rumbo al Mundial. 👏



Paraguayos dejen su bandera en los comentarios 🇵🇾👇🏻 pic.twitter.com/rTjOfHKQ0Y — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 6, 2026

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