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Μυθικό show με χιλιάδες πυροτεχνήματα για την επιστροφή της Παραγουάης σε Μουντιάλ - Δείτε βίντεο

Η νύχτα… μέρα έγινε στο τελευταίο φιλικό της Παραγουάης κόντρα στη Νικαράγουα για την επιστροφή της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 16 χρόνια

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Παραγουάη

Με τον δικό τους ξεχωριστό και… τρελό τρόπο γιόρτασαν οι Παραγουανοί την επιστροφή της χώρας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έπειτα από 16 χρόνια και το τουρνουά του 2010, η Παραγουάη επιστρέφει στα «σαλόνια» του ποδοσφαίρου και θα δώσει τη δική της μάχη. Στο τελευταίο φιλικό της, επικράτησε με το ευρύ 4-0 της Νικαράγουας και έδειξε έτοιμη για τη μεγάλη διοργάνωση.

Πήραν μάλλον και ένα φοβερό μπουστάρισμα από την ατμόσφαιρα που είχαν προετοιμάσει άπαντες στην ομοσπονδία της χώρας, αφού έγιναν μάρτυρες ενός μυθικού σόου.

Χιλιάδες πυροτεχνήματα κάλυψαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο της Ασουνσιόν, δημιουργώντας μια συγκλονιστική εικόνα. Η νύχτα έγινε μέρα, ενώ από τα πλάνα από drones δεν φαίνεται καθαρά το γήπεδο…
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παραγουάη Μουντιάλ
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