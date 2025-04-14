Η Κίνα και το Βιετνάμ υπέγραψαν δεκάδες συμφωνίες συνεργασίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, με σκοπό να ενισχύσει τους δεσμούς του στη Νοτιοανατολική Ασία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό για το 2025.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συνολικά 45 συμφωνίες κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν ο Κινέζος ηγέτης με τον αρχηγό του Βιετναμέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, Το Λαμ σήμερα Δευτέρα, όπως ανέφερε το βιετναμέζικο κρατικό μέσο VTV, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το τι περιελάμβαναν οι συμφωνίες. Οι ηγέτες συμφώνησαν να συγκροτήσουν μια επιτροπή για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων μεταξύ των δύο εθνών σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, πρόσθεσε η έκθεση.

Το Βιετνάμ επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία του με την Κίνα στον τομέα της ασφάλειας, των μεταφορών και της εξασφάλισης προνομιακών δανείων από την Κίνα, όπως ανέφερε το VTV. Το Βιετνάμ αναμένει επίσης να έχει ένα πιο ισορροπημένο εμπόριο με τη γείτονά του.

Από τον πρώτο εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας, το Βιετνάμ έχει αναδειχθεί o μεγάλος επωφελούμενος, με τους κατασκευαστές να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους πέρα ​​από τα νότια σύνορα για να αποφύγουν τους δασμούς που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ. Η οικονομία του Βιετνάμ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κινεζικά ανταλλακτικά και πρώτες ύλες. Και οι δύο πλευρές εργάζονται για την ανάπτυξη υποδομών για τη στενότερη σύνδεση τους.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος διμερής εμπορικός εταίρος του Βιετνάμ, με εμπόριο που ξεπέρασε τα 205 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, και αποτελεί σημαντική αγορά για τα αγροτικά προϊόντα του Βιετνάμ, από φρούτα μέχρι θαλασσινά, καρύδια κάσιους και καφέ.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει δεσμευτεί να επιταχύνει την πρόοδο τριών σιδηροδρομικών έργων που συνδέουν τις δύο χώρες. Αυτό περιλαμβάνει τη διασυνοριακή σιδηροδρομική γραμμή 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τη βόρεια συνοριακή πόλη Λάο Κάι με το Ανόι και το λιμάνι της Χαϊφόνγκ.

