Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσε στον τεχνολογικό κλάδο η εξαίρεση προϊόντων τεχνολογίας από τους ανταποδοτικούς δασμούς του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 312,08 μονάδων (+0,78%), στις 40.524,79 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 107,03 μονάδων (+0,64%), στις 16.831,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 42,61 μονάδων (+0,79%), στις 5.405,97 μονάδες.

